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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1396139713981399
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 21:12

Re: Monobank

  VetalUA написав:похоже не несут денег как хотелось бы, пылесос включать НБУ не разрешает, остается - акция.

Не угадали :D
Банки с украинским частным капиталом увеличили в январе-апреле объем сбережений населения на 4%. Этим банкам население доверяет меньше всего: в 50-ти банках с украинским частным капиталом находится всего 15% средств физических лиц или 76 млрд грн.

Здесь лидером роста стал Универсалбанк Сергея Тигипко. Банк, вместе с бывшими менеджерами ПриватБанка развивает проект Monobank. В январе-мае 2019 Универсалбанк нарастил объем средств физических лиц на 50% до 6,4 млрд. грн.
https://www.capital.ua/ru/publication/1 ... e-depozity
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 06:12

Re: Monobank

Отличный проект Сирожы Тигипко и Олэжи Гороха дал неплохое выходное пособие выехавшим на ПМЖ.
dexter
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 09:35

  Bosstone написав:Не угадали :D

зачем тогда акция? :)
VetalUA
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 14:06

Re: Monobank

То, как они с обманом, крутили ставками по депо, не верю я в их акцию...
mihasik
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 18:42

  VetalUA написав:
  Bosstone написав:Не угадали :D

зачем тогда акция? :)

Запасаються доларами/ОВДП?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 09:26

  klug написав:
  VetalUA написав:зачем тогда акция? :)

Запасаються доларами/ОВДП?

Так на $ депо тогда бы сделали ахцию, а так, только грн.
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 10:03

  mihasik написав:
  klug написав:
  VetalUA написав:зачем тогда акция? :)

Запасаються доларами/ОВДП?

Так на $ депо тогда бы сделали ахцию, а так, только грн.

Тоді і віддавати потрібно у доларах, що позбавляє сенсу усю задумку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 17:46

Недавно мы обсуждали возможное повышение ставки по нашим депозитам (с 18% до 19%). Но затем решили деньги, которые ушли бы на это повышение, выделить на покупку смартфонов и разыграть среди вкладчиков.

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Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 18:03

  klug написав:
Недавно мы обсуждали возможное повышение ставки по нашим депозитам (с 18% до 19%). Но затем решили деньги, которые ушли бы на это повышение, выделить на покупку смартфонов и разыграть среди вкладчиков.

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ляшко отдыхает :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 19:56

  klug написав:
Недавно мы обсуждали возможное повышение ставки по нашим депозитам (с 18% до 19%). Но затем решили деньги, которые ушли бы на это повышение, выделить на покупку смартфонов и разыграть среди вкладчиков.

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загонщики как загонщики :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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