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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1397139813991400
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 08:53

Re: Monobank

Привет валютным депозитчикам в "малочисленных населенных пунктах" :)
https://www.universalbank.com.ua/ru/new ... o-vremenem
dengon
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:44

как забрать наличными депозит из монобанка?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:48

  J написав:как забрать наличными депозит из монобанка?


при закрытие депо выбрать "забрать в кассе партнера", Вам напишу что надо подождать 2-4 дня и забрать в кассе универсал банки. Но можно не ждать 2-4 дня, а прийти в отделение и спросить есть ли у них в кассе сумма.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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