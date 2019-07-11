J написав:как забрать наличными депозит из монобанка?
при закрытие депо выбрать "забрать в кассе партнера", Вам напишу что надо подождать 2-4 дня и забрать в кассе универсал банки. Но можно не ждать 2-4 дня, а прийти в отделение и спросить есть ли у них в кассе сумма.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Недавно мы обсуждали возможное повышение ставки по нашим депозитам (с 18% до 19%). Но затем решили деньги, которые ушли бы на это повышение, выделить на покупку смартфонов и разыграть среди вкладчиков.
J написав:как забрать наличными депозит из монобанка?
при закрытие депо выбрать "забрать в кассе партнера", Вам напишу что надо подождать 2-4 дня и забрать в кассе универсал банки. Но можно не ждать 2-4 дня, а прийти в отделение и спросить есть ли у них в кассе сумма.
J написав:как забрать наличными депозит из монобанка?
при закрытие депо выбрать "забрать в кассе партнера", Вам напишу что надо подождать 2-4 дня и забрать в кассе универсал банки. Но можно не ждать 2-4 дня, а прийти в отделение и спросить есть ли у них в кассе сумма.
А в ТАСе еще нельзя забирать?
Нет.
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