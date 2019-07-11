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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лип, 2019 08:53
Re: Monobank
Привет валютным депозитчикам в "малочисленных населенных пунктах"
Додано: Чет 11 лип, 2019 16:44
как забрать наличными депозит из монобанка?
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Додано: Чет 11 лип, 2019 16:48
при закрытие депо выбрать "забрать в кассе партнера", Вам напишу что надо подождать 2-4 дня и забрать в кассе универсал банки. Но можно не ждать 2-4 дня, а прийти в отделение и спросить есть ли у них в кассе сумма.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:34
Пока Моня тихо курит в сторонке, когда льётся под 18,5% (А-Банка). Давай 19% - будем с тобой заниматся любовью ...
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:44
А в ТАСе еще нельзя забирать?
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:55
Re: Monobank
Коллеги, кто сталкивался - открыть моно-депо из привата по СЕПу тоже будет 3грн стоить? (надо только на 1мес).
Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:11
Нет.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:30
Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:28
Оплата за услуги безналом
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто ведает:
Периодически оказываю услуги иностранцам face-to-face, т.е. вот он иностранец стоит возле меня, у него нет налички, а у меня есть только карта монобанка в гривне + виртуальные евро и доллар и буржуй желает расстаться со своими кровными в мой адрес.
Как иностранцу дёшево и быстро перегнать мне денежку со своей карты на мою или каким другим хитрым способом?
В основном австралийцы, европейцы и американцы.
ФОПа нет, pos-терминала естес-но тоже нет
может можно получить pos-терминал не фопу, а физлицу как на новой почте?
Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:56
В ревордсе не любые карты учавствуют - а типа "world" например. в П24 под MasterCard rewards видно какие именно карты к нему подвязаны. У меня точно далеко не все золотые к нему подвязаны.
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