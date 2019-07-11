Что касается динамического СВВ. Наверное удобная штука - но хотел узнать в некоторых случаях продавцы офлайн магазинов за бугром делают проводки с вбиванием этого СВВ в свои аппараты, требуют показать твой СВВ , бывает по другому вообще не могут провести операцию - насколько вообще это нормально ? Честно говоря был в шоке, считал СВВ делом почти интимным ..
Surfer написав:Что касается динамического СВВ. Наверное удобная штука - но хотел узнать в некоторых случаях продавцы офлайн магазинов за бугром делают проводки с вбиванием этого СВВ в свои аппараты, требуют показать твой СВВ , бывает по другому вообще не могут провести операцию - насколько вообще это нормально ? Честно говоря был в шоке, считал СВВ делом почти интимным ..
И у нас кое-где такое есть, это проходит не покупкой, а как перевод на карту через интернет.