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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1398139914001401
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:02

Re: Monobank

Что касается динамического СВВ. Наверное удобная штука - но хотел узнать в некоторых случаях продавцы офлайн магазинов за бугром делают проводки с вбиванием этого СВВ в свои аппараты, требуют показать твой СВВ , бывает по другому вообще не могут провести операцию - насколько вообще это нормально ? Честно говоря был в шоке, считал СВВ делом почти интимным ..
Surfer
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:10

Re: Monobank

Surfer написав:требуют показать твой СВВ , бывает по другому вообще не могут провести операцию - насколько вообще это нормально?

У таких "продавців" краще нічого не купувати)) Напевно саме для таких "туристів" і задумала монобанда динамічний CVV.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:10

  Surfer написав:Что касается динамического СВВ. Наверное удобная штука - но хотел узнать в некоторых случаях продавцы офлайн магазинов за бугром делают проводки с вбиванием этого СВВ в свои аппараты, требуют показать твой СВВ , бывает по другому вообще не могут провести операцию - насколько вообще это нормально ? Честно говоря был в шоке, считал СВВ делом почти интимным ..

И у нас кое-где такое есть, это проходит не покупкой, а как перевод на карту через интернет.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:16

На money.kyivstar.ua додали окремо поповнення карт Моно, коміс стандартний - 3%
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:19

  stryzhko написав:
Surfer написав:требуют показать твой СВВ , бывает по другому вообще не могут провести операцию - насколько вообще это нормально?

У таких "продавців" краще нічого не купувати)) Напевно саме для таких "туристів" і задумала монобанда динамічний CVV.


я тоже с начала так подумал - но потом увидел что там это достаточно массовое явление в крупнейших глобальных торговых сетях.

  wig написав:И у нас кое-где такое есть, это проходит не покупкой, а как перевод на карту через интернет.


засада - так можно и на неудобную комиссию попасть.
Surfer
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:25

Re: Monobank

  wig написав:у нас кое-где такое есть
у этих было https://embargo.ua/
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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