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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:02
Re: Monobank
Что касается динамического СВВ. Наверное удобная штука - но хотел узнать в некоторых случаях продавцы офлайн магазинов за бугром делают проводки с вбиванием этого СВВ в свои аппараты, требуют показать твой СВВ , бывает по другому вообще не могут провести операцию - насколько вообще это нормально ? Честно говоря был в шоке, считал СВВ делом почти интимным ..
Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:10
Re: Monobank
У таких "продавців" краще нічого не купувати)) Напевно саме для таких "туристів" і задумала монобанда динамічний CVV.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:10
И у нас кое-где такое есть, это проходит не покупкой, а как перевод на карту через интернет.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:16
На money.kyivstar.ua додали окремо поповнення карт Моно, коміс стандартний - 3%
Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:19
я тоже с начала так подумал - но потом увидел что там это достаточно массовое явление в крупнейших глобальных торговых сетях.
засада - так можно и на неудобную комиссию попасть.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:25
Re: Monobank
у этих было
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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