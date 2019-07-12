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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1398139914001401
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:02

Re: Monobank

Что касается динамического СВВ. Наверное удобная штука - но хотел узнать в некоторых случаях продавцы офлайн магазинов за бугром делают проводки с вбиванием этого СВВ в свои аппараты, требуют показать твой СВВ , бывает по другому вообще не могут провести операцию - насколько вообще это нормально ? Честно говоря был в шоке, считал СВВ делом почти интимным ..
Surfer
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:10

Re: Monobank

Surfer написав:требуют показать твой СВВ , бывает по другому вообще не могут провести операцию - насколько вообще это нормально?

У таких "продавців" краще нічого не купувати)) Напевно саме для таких "туристів" і задумала монобанда динамічний CVV.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:10

  Surfer написав:Что касается динамического СВВ. Наверное удобная штука - но хотел узнать в некоторых случаях продавцы офлайн магазинов за бугром делают проводки с вбиванием этого СВВ в свои аппараты, требуют показать твой СВВ , бывает по другому вообще не могут провести операцию - насколько вообще это нормально ? Честно говоря был в шоке, считал СВВ делом почти интимным ..

И у нас кое-где такое есть, это проходит не покупкой, а как перевод на карту через интернет.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:16

На money.kyivstar.ua додали окремо поповнення карт Моно, коміс стандартний - 3%
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:19

  stryzhko написав:
Surfer написав:требуют показать твой СВВ , бывает по другому вообще не могут провести операцию - насколько вообще это нормально?

У таких "продавців" краще нічого не купувати)) Напевно саме для таких "туристів" і задумала монобанда динамічний CVV.


я тоже с начала так подумал - но потом увидел что там это достаточно массовое явление в крупнейших глобальных торговых сетях.

  wig написав:И у нас кое-где такое есть, это проходит не покупкой, а как перевод на карту через интернет.


засада - так можно и на неудобную комиссию попасть.
Surfer
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:25

Re: Monobank

  wig написав:у нас кое-где такое есть
у этих было https://embargo.ua/
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 16:02

  ukrmvs написав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто ведает:

Периодически оказываю услуги иностранцам face-to-face, т.е. вот он иностранец стоит возле меня, у него нет налички, а у меня есть только карта монобанка в гривне + виртуальные евро и доллар и буржуй желает расстаться со своими кровными в мой адрес.

Как иностранцу дёшево и быстро перегнать мне денежку со своей карты на мою или каким другим хитрым способом?

В основном австралийцы, европейцы и американцы.

ФОПа нет, pos-терминала естес-но тоже нет

может можно получить pos-терминал не фопу, а физлицу как на новой почте?

У вас має бути ФОП, щоб надавати послуги, маєте платити з того податки. З чого ви взяли, що на НП термінали зареєстровані на фізичних осіб? Якщо не хочете світитися, то готівка ваш кращий друг - ведіть своїх іноземців до банкомату. Переказами з іноземних карток рано чи пізно зацікавиться фін. мон. і будете мати мороку з поясненнями, що це за гроші.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 16:28

  klug написав:
  ukrmvs написав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто ведает:

Периодически оказываю услуги иностранцам face-to-face, т.е. вот он иностранец стоит возле меня, у него нет налички, а у меня есть только карта монобанка в гривне + виртуальные евро и доллар и буржуй желает расстаться со своими кровными в мой адрес.

Как иностранцу дёшево и быстро перегнать мне денежку со своей карты на мою или каким другим хитрым способом?

В основном австралийцы, европейцы и американцы.

ФОПа нет, pos-терминала естес-но тоже нет

может можно получить pos-терминал не фопу, а физлицу как на новой почте?

Переказами з іноземних карток рано чи пізно зацікавиться фін. мон. і будете мати мороку з поясненнями, що це за гроші.

или принимайте платежи на припейд карты (неперсонифицированные)
https://ain.ua/2018/08/06/prepaid-karty ... ix-bankov/
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 16:34

Re: Monobank

  vitaliian написав:или принимайте платежи на припейд карты (неперсонифицированные)

Вам же чел написал что принимать надо у рядом стоящего иностранца. Каким инструментом Вы прикажете ему это делать с "припейдками" у которых даже функционал по оплате за пределы Украины отсутствует (сужу по приведенной вами ссылке)? :((
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 17:00

  Flamingo написав:
  vitaliian написав:или принимайте платежи на припейд карты (неперсонифицированные)

Вам же чел написал что принимать надо у рядом стоящего иностранца. Каким инструментом Вы прикажете ему это делать с "припейдками" у которых даже функционал по оплате за пределы Украины отсутствует (сужу по приведенной вами ссылке)? :((

вместо раздачи замечаний лучше бы по делу что-то сказали.

если иностранцы не хотят оформить карту украинского банка то есть вариант
western union
https://ukraine.wu.com/ua/ua/send_money/start

там есть комиссия, но международные переводы все с комиссиями
нужно выбрать страну и оплату картой
Зображення

получить перевод В ГРИВНАХ можно через 10 минут в любом отделении банка который сотрудничает с WU.
vitaliian
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