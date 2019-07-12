Что касается динамического СВВ. Наверное удобная штука - но хотел узнать в некоторых случаях продавцы офлайн магазинов за бугром делают проводки с вбиванием этого СВВ в свои аппараты, требуют показать твой СВВ , бывает по другому вообще не могут провести операцию - насколько вообще это нормально ? Честно говоря был в шоке, считал СВВ делом почти интимным ..
Surfer написав:Что касается динамического СВВ. Наверное удобная штука - но хотел узнать в некоторых случаях продавцы офлайн магазинов за бугром делают проводки с вбиванием этого СВВ в свои аппараты, требуют показать твой СВВ , бывает по другому вообще не могут провести операцию - насколько вообще это нормально ? Честно говоря был в шоке, считал СВВ делом почти интимным ..
И у нас кое-где такое есть, это проходит не покупкой, а как перевод на карту через интернет.
ukrmvs написав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто ведает:
Периодически оказываю услуги иностранцам face-to-face, т.е. вот он иностранец стоит возле меня, у него нет налички, а у меня есть только карта монобанка в гривне + виртуальные евро и доллар и буржуй желает расстаться со своими кровными в мой адрес.
Как иностранцу дёшево и быстро перегнать мне денежку со своей карты на мою или каким другим хитрым способом?
В основном австралийцы, европейцы и американцы.
ФОПа нет, pos-терминала естес-но тоже нет
может можно получить pos-терминал не фопу, а физлицу как на новой почте?
У вас має бути ФОП, щоб надавати послуги, маєте платити з того податки. З чого ви взяли, що на НП термінали зареєстровані на фізичних осіб? Якщо не хочете світитися, то готівка ваш кращий друг - ведіть своїх іноземців до банкомату. Переказами з іноземних карток рано чи пізно зацікавиться фін. мон. і будете мати мороку з поясненнями, що це за гроші.
ukrmvs написав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто ведает:
Периодически оказываю услуги иностранцам face-to-face, т.е. вот он иностранец стоит возле меня, у него нет налички, а у меня есть только карта монобанка в гривне + виртуальные евро и доллар и буржуй желает расстаться со своими кровными в мой адрес.
Как иностранцу дёшево и быстро перегнать мне денежку со своей карты на мою или каким другим хитрым способом?
В основном австралийцы, европейцы и американцы.
ФОПа нет, pos-терминала естес-но тоже нет
может можно получить pos-терминал не фопу, а физлицу как на новой почте?
Переказами з іноземних карток рано чи пізно зацікавиться фін. мон. і будете мати мороку з поясненнями, що це за гроші.
vitaliian написав:или принимайте платежи на припейд карты (неперсонифицированные)
Вам же чел написал что принимать надо у рядом стоящего иностранца. Каким инструментом Вы прикажете ему это делать с "припейдками" у которых даже функционал по оплате за пределы Украины отсутствует (сужу по приведенной вами ссылке)? (
vitaliian написав:или принимайте платежи на припейд карты (неперсонифицированные)
Вам же чел написал что принимать надо у рядом стоящего иностранца. Каким инструментом Вы прикажете ему это делать с "припейдками" у которых даже функционал по оплате за пределы Украины отсутствует (сужу по приведенной вами ссылке)? (
вместо раздачи замечаний лучше бы по делу что-то сказали.
ситуация экзотическая, с трудом себе представляю иностранца вообще без кэша (разве что обворованного)