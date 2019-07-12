Додано: П'ят 12 лип, 2019 18:35

vitaliian написав: вместо раздачи замечаний лучше бы по делу что-то сказали. вместо раздачи замечаний лучше бы по делу что-то сказали.

Я не могу ничего сказать по делу. Потому и молчу и не пишу, извините, откровенную чушь подобную той, что пишете Вы. Вам четко описали ситуацию - 2 физ.лица - "лицом к лицу" - один из них иностранец в чужой стране со своей картой. Ему нужен местный нал (кстати не разделяю Ваш скепсис - вполне нормальная ситуация, с которой я сталкивался многократно в других странах - в том числе и ко мне обращались иностранцы, которым нужна была местная валюта а кроме карты - ничего). И далеко не факт что этот самый иностранец когда-либо пользовал WU. А обучать его как им пользоваться и скорее всего на смарте - то еще удовольствие. Причем в условиях когда он просто хочет чиркнуть картой и забрать нал, а не проходить обучение. Причем обучать его собирается человек из чужой страны, который явно заинтересован в его (иностранца) деньгах. Да в любой "методичке" (советах местных турфирм отправляющих к нам людей) иностранца из благополучных стран, выезжающего к нам огромными буквами написано бояться всего и всех. А тут вводить надо будет параметры своей карты. Не понятно в какое приложение. Причем там будет вполне конский комис. Вы пользовали WU - но многие нет - это будет ли это американец, австралиец или европеец - не важно - я предвижу конкретный шок у гостей нашей страны. Для ukrmvs я так понял нужно простое решение. И он просил откликнуться "тех кто ведает". Поэтому я ему ничего и не советовал (честно говоря не представляю какое это может быть решение в описанной ситуации). Вам, похоже, тоже не стоило