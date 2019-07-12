скользкие иност
нарк? контрабанда?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2019 18:35
Re: Monobank
Я не могу ничего сказать по делу. Потому и молчу и не пишу, извините, откровенную чушь подобную той, что пишете Вы. Вам четко описали ситуацию - 2 физ.лица - "лицом к лицу" - один из них иностранец в чужой стране со своей картой. Ему нужен местный нал (кстати не разделяю Ваш скепсис - вполне нормальная ситуация, с которой я сталкивался многократно в других странах - в том числе и ко мне обращались иностранцы, которым нужна была местная валюта а кроме карты - ничего). И далеко не факт что этот самый иностранец когда-либо пользовал WU. А обучать его как им пользоваться и скорее всего на смарте - то еще удовольствие. Причем в условиях когда он просто хочет чиркнуть картой и забрать нал, а не проходить обучение. Причем обучать его собирается человек из чужой страны, который явно заинтересован в его (иностранца) деньгах. Да в любой "методичке" (советах местных турфирм отправляющих к нам людей) иностранца из благополучных стран, выезжающего к нам огромными буквами написано бояться всего и всех. А тут вводить надо будет параметры своей карты. Не понятно в какое приложение. Причем там будет вполне конский комис. Вы пользовали WU - но многие нет - это будет ли это американец, австралиец или европеец - не важно - я предвижу конкретный шок у гостей нашей страны. Для ukrmvs я так понял нужно простое решение. И он просил откликнуться "тех кто ведает". Поэтому я ему ничего и не советовал (честно говоря не представляю какое это может быть решение в описанной ситуации). Вам, похоже, тоже не стоило .
Додано: П'ят 12 лип, 2019 18:39
Re: Monobank
я вижу как вы "не пишите".
что мне делать я решал и буду решать без вас. Вас что наняли модератором или просто охота с кем-то поспорить?
Форум читает много людей, кому-то и мой совет пригодится. Чтобы принять деньги с заграницы предпочитаю только WU. 20 лет пользуюсь их услугами без проблем. Сотруднику родственники выслали 500 евро на карту, он 3 дня не мог их получить - банк заблокировал платёж.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 12 лип, 2019 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 18:48
Исходя из того что из моего последнего сообщения вы процитировали только это - делаю вывод что с моим утверждением, что до этого по сути Вы писали "чушь" Вы согласились? Вот и ладушки. Можете дальше важно надувать щеки сколько Вам угодно Удачных выходных.
UPD. Вижу пока писал свое сообщение - вы дополнили свое (изначально оно выглядело так как в моей цитате). Исходя из Вами дописанного вспоминается высказывание моего институтского преподавателя: "Иные думают, что говорят, а иные - говорят что думают!". Пользуйте MU сколь угодно - ukrmvs тут при чем?
И я не моератор и не хочу спорить - просто не люблю когда несут чушь в ответ на сообщения с просьбой помочь. Только и всего. Позиция такая!
Востаннє редагувалось Flamingo в П'ят 12 лип, 2019 18:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 18:49
спасибо, но вы идёте в игнор как провокатор у которого кроме соплей нет ничего по делу.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 18:52
Re: Monobank
Додано: П'ят 12 лип, 2019 20:01
глянул профиль где сообщ vitalian-а
политик однако
фламинго, не тратьте время
|