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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:34
валиант, я обращался к фламинго
твои буковки мне пофиг
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v57
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:46
vitaliian написав:
спасибо, но вы идёте в игнор как провокатор у которого кроме соплей нет ничего по делу.
щось мені ця "страшна" гундяевська анафема нагадала
не полінувався знайти
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