валиант, я обращался к фламинго
твои буковки мне пофиг
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:46
Re: Monobank
Додано: П'ят 12 лип, 2019 23:53
Я так понимаю, что в Моно кнопка Пополнить свою карту-с другой карты работает только для эмитированных в Украине? Или все таки не только?
Там еще есть пару интересных: по ссылке итд.
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