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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1400140114021403
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:34

валиант, я обращался к фламинго
твои буковки мне пофиг
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:46

Re: Monobank

  vitaliian написав:спасибо, но вы идёте в игнор как провокатор у которого кроме соплей нет ничего по делу.

щось мені ця "страшна" гундяевська анафема нагадала :)
не полінувався знайти :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 23:53

  ukrmvs написав:Как иностранцу дёшево и быстро перегнать мне денежку со своей карты на мою или каким другим хитрым способом?

Я так понимаю, что в Моно кнопка Пополнить свою карту-с другой карты работает только для эмитированных в Украине? Или все таки не только?
Там еще есть пару интересных: по ссылке итд.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 01:06

Re: Monobank

Slx написав:Я так понимаю, что в Моно кнопка Пополнить свою карту-с другой карты работает только для эмитированных в Украине? Или все таки не только?

Не тільки. + європейські Mastercard.
stryzhko
 
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  #<1 ... 1400140114021403
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