валиант, я обращался к фламинго
твои буковки мне пофиг
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:46
Re: Monobank
Додано: П'ят 12 лип, 2019 23:53
Я так понимаю, что в Моно кнопка Пополнить свою карту-с другой карты работает только для эмитированных в Украине? Или все таки не только?
Там еще есть пару интересных: по ссылке итд.
Додано: Суб 13 лип, 2019 01:06
Re: Monobank
Не тільки. + європейські Mastercard.
Додано: Суб 13 лип, 2019 06:38
А можно с этого места чуточку подробнее?
Пополнять по этой кнопке можно только гривневый пластик? Виртуалку в долларах/евро никто не пробовал?
И что по факту выходит - по курсу, комиссиям и т.п.?
Додано: Суб 13 лип, 2019 09:07
Re: Monobank
Тільки гривневу. Для віртуалок цей пункт меню відсутній. Коміс 1,8% зі сторони Моно по внутрішньому курсу купівлі валюти + можливий коміс у відправника(наприклад, в payoneer 1,8% без конвертації, 3,6% в іншому випадку, в інших банках згідно їх тарифів).
Валютну віртуалку тепер можна поповнювати в usd з Payoneer лише з 2% комісу зі сторони відправника.
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