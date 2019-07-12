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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1400140114021403
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:34

валиант, я обращался к фламинго
твои буковки мне пофиг
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:46

Re: Monobank

  vitaliian написав:спасибо, но вы идёте в игнор как провокатор у которого кроме соплей нет ничего по делу.

щось мені ця "страшна" гундяевська анафема нагадала :)
не полінувався знайти :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 23:53

  ukrmvs написав:Как иностранцу дёшево и быстро перегнать мне денежку со своей карты на мою или каким другим хитрым способом?

Я так понимаю, что в Моно кнопка Пополнить свою карту-с другой карты работает только для эмитированных в Украине? Или все таки не только?
Там еще есть пару интересных: по ссылке итд.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 01:06

Re: Monobank

Slx написав:Я так понимаю, что в Моно кнопка Пополнить свою карту-с другой карты работает только для эмитированных в Украине? Или все таки не только?

Не тільки. + європейські Mastercard.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 06:38

  stryzhko написав:
Slx написав:Я так понимаю, что в Моно кнопка Пополнить свою карту-с другой карты работает только для эмитированных в Украине? Или все таки не только?

Не тільки. + європейські Mastercard.

А можно с этого места чуточку подробнее?
Пополнять по этой кнопке можно только гривневый пластик? Виртуалку в долларах/евро никто не пробовал?
И что по факту выходит - по курсу, комиссиям и т.п.?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 09:07

Re: Monobank

Искатель написав:А можно с этого места чуточку подробнее?
Пополнять по этой кнопке можно только гривневый пластик? Виртуалку в долларах/евро никто не пробовал?
И что по факту выходит - по курсу, комиссиям и т.п.?

Тільки гривневу. Для віртуалок цей пункт меню відсутній. Коміс 1,8% зі сторони Моно по внутрішньому курсу купівлі валюти + можливий коміс у відправника(наприклад, в payoneer 1,8% без конвертації, 3,6% в іншому випадку, в інших банках згідно їх тарифів).
Валютну віртуалку тепер можна поповнювати в usd з Payoneer лише з 2% комісу зі сторони відправника.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 10:12

  stryzhko написав:
Искатель написав:А можно с этого места чуточку подробнее?
Пополнять по этой кнопке можно только гривневый пластик? Виртуалку в долларах/евро никто не пробовал?
И что по факту выходит - по курсу, комиссиям и т.п.?

Тільки гривневу. Для віртуалок цей пункт меню відсутній. Коміс 1,8% зі сторони Моно по внутрішньому курсу купівлі валюти + можливий коміс у відправника(наприклад, в payoneer 1,8% без конвертації, 3,6% в іншому випадку, в інших банках згідно їх тарифів).
Валютну віртуалку тепер можна поповнювати в usd з Payoneer лише з 2% комісу зі сторони відправника.

Спасибо.
Это не интересно.
Искатель
 
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  #<1 ... 1400140114021403
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