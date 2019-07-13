ukrmvs написав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто ведает:
Периодически оказываю услуги иностранцам face-to-face, т.е. вот он иностранец стоит возле меня, у него нет налички, а у меня есть только карта монобанка в гривне + виртуальные евро и доллар и буржуй желает расстаться со своими кровными в мой адрес.
Как иностранцу дёшево и быстро перегнать мне денежку со своей карты на мою или каким другим хитрым способом?
В основном австралийцы, европейцы и американцы.
ФОПа нет, pos-терминала естес-но тоже нет
может можно получить pos-терминал не фопу, а физлицу как на новой почте?
Искатель написав:А можно с этого места чуточку подробнее? Пополнять по этой кнопке можно только гривневый пластик? Виртуалку в долларах/евро никто не пробовал? И что по факту выходит - по курсу, комиссиям и т.п.?
Тільки гривневу. Для віртуалок цей пункт меню відсутній. Коміс 1,8% зі сторони Моно по внутрішньому курсу купівлі валюти + можливий коміс у відправника(наприклад, в payoneer 1,8% без конвертації, 3,6% в іншому випадку, в інших банках згідно їх тарифів). Валютну віртуалку тепер можна поповнювати в usd з Payoneer лише з 2% комісу зі сторони відправника.
Искатель написав:А можно с этого места чуточку подробнее? Пополнять по этой кнопке можно только гривневый пластик? Виртуалку в долларах/евро никто не пробовал? И что по факту выходит - по курсу, комиссиям и т.п.?
Тільки гривневу. Для віртуалок цей пункт меню відсутній. Коміс 1,8% зі сторони Моно по внутрішньому курсу купівлі валюти + можливий коміс у відправника(наприклад, в payoneer 1,8% без конвертації, 3,6% в іншому випадку, в інших банках згідно їх тарифів). Валютну віртуалку тепер можна поповнювати в usd з Payoneer лише з 2% комісу зі сторони відправника.