vitaliian написав:я вижу как вы "не пишите".что мне делать я решал и буду решать без вас. Вас что наняли модератором или просто охота с кем-то поспорить?
Форум читает много людей, кому-то и мой совет пригодится. Чтобы принять деньги с заграницы предпочитаю только WU. 20 лет пользуюсь их услугами без проблем. Сотруднику родственники выслали 500 евро на карту, он 3 дня не мог их получить - банк заблокировал платёж.
а чем swift плох ? в общей сложности за год или чуть более получил так 10 000 евро на одну и ту же карту привата