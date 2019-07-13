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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1401140214031404
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 17:31

  vitaliian написав:
  Flamingo написав:Потому и молчу и не пишу, извините,
я вижу как вы "не пишите".
  Flamingo написав:Поэтому я ему ничего и не советовал. Вам, похоже, тоже не стоило .
что мне делать я решал и буду решать без вас. Вас что наняли модератором или просто охота с кем-то поспорить?

Форум читает много людей, кому-то и мой совет пригодится. Чтобы принять деньги с заграницы предпочитаю только WU. 20 лет пользуюсь их услугами без проблем. Сотруднику родственники выслали 500 евро на карту, он 3 дня не мог их получить - банк заблокировал платёж.

а чем swift плох ? в общей сложности за год или чуть более получил так 10 000 евро на одну и ту же карту привата
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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