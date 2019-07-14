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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1401140214031404
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 17:31

  vitaliian написав:
  Flamingo написав:Потому и молчу и не пишу, извините,
я вижу как вы "не пишите".
  Flamingo написав:Поэтому я ему ничего и не советовал. Вам, похоже, тоже не стоило .
что мне делать я решал и буду решать без вас. Вас что наняли модератором или просто охота с кем-то поспорить?

Форум читает много людей, кому-то и мой совет пригодится. Чтобы принять деньги с заграницы предпочитаю только WU. 20 лет пользуюсь их услугами без проблем. Сотруднику родственники выслали 500 евро на карту, он 3 дня не мог их получить - банк заблокировал платёж.

а чем swift плох ? в общей сложности за год или чуть более получил так 10 000 евро на одну и ту же карту привата
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:25

  yama написав:
  vitaliian написав:
  Flamingo написав:Потому и молчу и не пишу, извините,
я вижу как вы "не пишите".
  Flamingo написав:Поэтому я ему ничего и не советовал. Вам, похоже, тоже не стоило .
что мне делать я решал и буду решать без вас. Вас что наняли модератором или просто охота с кем-то поспорить?

Форум читает много людей, кому-то и мой совет пригодится. Чтобы принять деньги с заграницы предпочитаю только WU. 20 лет пользуюсь их услугами без проблем. Сотруднику родственники выслали 500 евро на карту, он 3 дня не мог их получить - банк заблокировал платёж.

а чем swift плох ? в общей сложности за год или чуть более получил так 10 000 евро на одну и ту же карту привата

Там изначально топикстартер озвучивал условия при которых ни swift, ни WU не применимы. А так Вы безусловно правы - swift пусть чуть медленнее, но как правило дешевле
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 17:21

"Поповнення картки в термiнальних мережах партнерів безкоштовно"...підкажіть, будь ласка, назви таких партнерів...
Востаннє редагувалось Pupsik в Пон 15 лип, 2019 17:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 17:22

  Pupsik написав:"Поповнення картки в термiнальних мережах партнерів безкоштовно"...підкажіть, будь ласка, назву прикладів таких партнерів...

i-box
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 17:29

  Flamingo написав:
  Pupsik написав:"Поповнення картки в термiнальних мережах партнерів безкоштовно"...підкажіть, будь ласка, назву прикладів таких партнерів...

i-box


спасибо ))) сегодня получил карту...потопал к тумбе привата - закинул 200 грн...за услуги взяли 5 грн. Потопал к терминалу сити24 - закинул 50 грн...за услуги взяли 5 грн :( ...ща потопаю к i-boxу... :(
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 17:32

  Pupsik написав:
  Flamingo написав:
  Pupsik написав:"Поповнення картки в термiнальних мережах партнерів безкоштовно"...підкажіть, будь ласка, назву прикладів таких партнерів...

i-box


спасибо ))) сегодня получил карту...потопал к тумбе привата - закинул 200 грн...за услуги взяли 5 грн. Потопал к терминалу сити24 - закинул 50 грн...за услуги взяли 5 грн :(

В приват имеет смысл закидывать суммы только от 1000 грн и выше - тогда Моня на кэшбечный счет компенсирует всю сумму комиса. А при суммах до 1000 сума комиса привата получается больше 0,5% чистыми, а моня компенсирует только столько
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 17:35

Flamingo а если перебрасывать с приватовской дебетки на карту мони комис будет?
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 17:39

Re: Monobank

  Pupsik написав:назви таких партнерів...

см. в апликухе Ще/Пункти поповнення
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 17:51

  Pupsik написав:Flamingo а если перебрасывать с приватовской дебетки на карту мони комис будет?

Смотря как перебрасывать. Если р2р то 0,5% от суммы своих, если сэп то 3 грн. Не зависимо от суммы. Но сэп приват выпускает только на след.раб.день
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 17:59

спасибо камрады! пополнил через i-box ...без комиса !!! а в разделе кышмыш уже значится 1 грн!!! :lol:
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Pupsik
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