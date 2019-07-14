Flamingo написав:Потому и молчу и не пишу, извините,
я вижу как вы "не пишите".
Flamingo написав:Поэтому я ему ничего и не советовал. Вам, похоже, тоже не стоило .
что мне делать я решал и буду решать без вас. Вас что наняли модератором или просто охота с кем-то поспорить?
Форум читает много людей, кому-то и мой совет пригодится. Чтобы принять деньги с заграницы предпочитаю только WU. 20 лет пользуюсь их услугами без проблем. Сотруднику родственники выслали 500 евро на карту, он 3 дня не мог их получить - банк заблокировал платёж.
а чем swift плох ? в общей сложности за год или чуть более получил так 10 000 евро на одну и ту же карту привата
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Flamingo написав:Потому и молчу и не пишу, извините,
я вижу как вы "не пишите".
Flamingo написав:Поэтому я ему ничего и не советовал. Вам, похоже, тоже не стоило .
что мне делать я решал и буду решать без вас. Вас что наняли модератором или просто охота с кем-то поспорить?
Форум читает много людей, кому-то и мой совет пригодится. Чтобы принять деньги с заграницы предпочитаю только WU. 20 лет пользуюсь их услугами без проблем. Сотруднику родственники выслали 500 евро на карту, он 3 дня не мог их получить - банк заблокировал платёж.
а чем swift плох ? в общей сложности за год или чуть более получил так 10 000 евро на одну и ту же карту привата
Там изначально топикстартер озвучивал условия при которых ни swift, ни WU не применимы. А так Вы безусловно правы - swift пусть чуть медленнее, но как правило дешевле
Pupsik написав:"Поповнення картки в термiнальних мережах партнерів безкоштовно"...підкажіть, будь ласка, назву прикладів таких партнерів...
i-box
спасибо ))) сегодня получил карту...потопал к тумбе привата - закинул 200 грн...за услуги взяли 5 грн. Потопал к терминалу сити24 - закинул 50 грн...за услуги взяли 5 грн
В приват имеет смысл закидывать суммы только от 1000 грн и выше - тогда Моня на кэшбечный счет компенсирует всю сумму комиса. А при суммах до 1000 сума комиса привата получается больше 0,5% чистыми, а моня компенсирует только столько