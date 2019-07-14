|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 19:44
Pupsik написав:
спасибо камрады! пополнил через i-box ...без комиса !!! а в разделе кышмыш уже значится 1 грн!!!
Должно быть 1 грн. 24 коп. Включите отображение копеек на вкладке "Еще".
п.с. Как вы так получали карту, что не узнали, как ее пополнить?
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1130
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 577 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лип, 2019 20:01
Bosstone написав: Pupsik написав:
спасибо камрады! пополнил через i-box ...без комиса !!! а в разделе кышмыш уже значится 1 грн!!!
Должно быть 1 грн. 24 коп. Включите отображение копеек на вкладке "Еще".
п.с. Как вы так получали карту, что не узнали, как ее пополнить?
теперь знаю, спасибо тут на ветке подсказали
п.с. сделал как Вы посоветовали - отображается 1 грн. 21 коп.
Слава Україні! /читаю усіх/
-
Pupsik
-
-
- Повідомлень: 3310
- З нами з: 07.06.12
- Подякував: 722 раз.
- Подякували: 727 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лип, 2019 20:05
Pupsik написав: Flamingo написав: Pupsik написав:
"Поповнення картки в термiнальних мережах партнерів безкоштовно"...підкажіть, будь ласка, назву прикладів таких партнерів...
i-box
спасибо ))) сегодня получил карту...потопал к тумбе привата - закинул 200 грн...за услуги взяли 5 грн. Потопал к терминалу сити24 - закинул 50 грн...за услуги взяли 5 грн
...ща потопаю к i-boxу...
Если нет желания стоять с пачкой у ibox'a, удобнее в кассу универсала или тазика приходить.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
-
Son of Sun
-
-
- Повідомлень: 448
- З нами з: 25.04.14
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|