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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1402140314041405
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 19:44

  Pupsik написав:спасибо камрады! пополнил через i-box ...без комиса !!! а в разделе кышмыш уже значится 1 грн!!! :lol:

Должно быть 1 грн. 24 коп. Включите отображение копеек на вкладке "Еще".

п.с. Как вы так получали карту, что не узнали, как ее пополнить?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:01

  Bosstone написав:
  Pupsik написав:спасибо камрады! пополнил через i-box ...без комиса !!! а в разделе кышмыш уже значится 1 грн!!! :lol:

Должно быть 1 грн. 24 коп. Включите отображение копеек на вкладке "Еще".

п.с. Как вы так получали карту, что не узнали, как ее пополнить?


теперь знаю, спасибо тут на ветке подсказали :)

п.с. сделал как Вы посоветовали - отображается 1 грн. 21 коп.
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:05

  Pupsik написав:
  Flamingo написав:
  Pupsik написав:"Поповнення картки в термiнальних мережах партнерів безкоштовно"...підкажіть, будь ласка, назву прикладів таких партнерів...

i-box


спасибо ))) сегодня получил карту...потопал к тумбе привата - закинул 200 грн...за услуги взяли 5 грн. Потопал к терминалу сити24 - закинул 50 грн...за услуги взяли 5 грн :( ...ща потопаю к i-boxу... :(

Если нет желания стоять с пачкой у ibox'a, удобнее в кассу универсала или тазика приходить.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:29

  Son of Sun написав:Если нет желания стоять с пачкой у ibox'a, удобнее в кассу универсала или тазика приходить.

Вчера пополнял. Гадский АйБокс все 500ки по второму третьему разу принимал. Еще и плюется купюрой на пол. Приходилось сразу ловить купюру. Принял все.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:31

спасибо ))) сегодня получил карту...потопал к тумбе привата - закинул 200 грн...за услуги взяли 5 грн. Потопал к терминалу сити24 - закинул 50 грн...за услуги взяли 5 грн :( ...ща потопаю к i-boxу... :([/quote]
Если нет желания стоять с пачкой у ibox'a, удобнее в кассу универсала или тазика приходить.[/quote]




А абанку чего забыли ?
guntherhouse777
 
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