Должно быть 1 грн. 24 коп. Включите отображение копеек на вкладке "Еще".
п.с. Как вы так получали карту, что не узнали, как ее пополнить?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 19:44
Додано: Пон 15 лип, 2019 20:01
теперь знаю, спасибо тут на ветке подсказали
п.с. сделал как Вы посоветовали - отображается 1 грн. 21 коп.
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Пон 15 лип, 2019 20:05
Если нет желания стоять с пачкой у ibox'a, удобнее в кассу универсала или тазика приходить.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Пон 15 лип, 2019 20:29
Додано: Пон 15 лип, 2019 21:31
спасибо ))) сегодня получил карту...потопал к тумбе привата - закинул 200 грн...за услуги взяли 5 грн. Потопал к терминалу сити24 - закинул 50 грн...за услуги взяли 5 грн ...ща потопаю к i-boxу... [/quote]
Если нет желания стоять с пачкой у ibox'a, удобнее в кассу универсала или тазика приходить.[/quote]
А абанку чего забыли ?
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