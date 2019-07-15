Должно быть 1 грн. 24 коп. Включите отображение копеек на вкладке "Еще".
п.с. Как вы так получали карту, что не узнали, как ее пополнить?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 19:44
Додано: Пон 15 лип, 2019 20:01
теперь знаю, спасибо тут на ветке подсказали
п.с. сделал как Вы посоветовали - отображается 1 грн. 21 коп.
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Пон 15 лип, 2019 20:05
Если нет желания стоять с пачкой у ibox'a, удобнее в кассу универсала или тазика приходить.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Пон 15 лип, 2019 20:29
Додано: Пон 15 лип, 2019 21:31
спасибо ))) сегодня получил карту...потопал к тумбе привата - закинул 200 грн...за услуги взяли 5 грн. Потопал к терминалу сити24 - закинул 50 грн...за услуги взяли 5 грн ...ща потопаю к i-boxу... [/quote]
Если нет желания стоять с пачкой у ibox'a, удобнее в кассу универсала или тазика приходить.[/quote]
А абанку чего забыли ?
Додано: Вів 16 лип, 2019 15:17
Re: Monobank
Соучредитель monobank и iGov, сын экс-главы Приватбанка Александра Дубилета, Дмитрий Дубилет назначен советником временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в СБУ.
Дубилет в своем Telegram-канале сообщил, что его пригласили принять участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине, в которых он участвует как эксперт по информационным технологиям. "Это не значит, что я пошел в политику. Я продолжаю заниматься monobank и бизнесом в целом. Просто теперь мой рабочий день станет на несколько часов длиннее", - утверждает он. По словам Дубилета, Украина не может нормально развиваться из-за коррупции, а технологии - лучший способ борьбы с нею
Додано: Вів 16 лип, 2019 17:12
Re: Monobank
Бывшего IT-директора “Приватбанка” назначили советником Баканова
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Додано: Вів 16 лип, 2019 17:38
Свій до свого...
За Голос...наш голос
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Додано: Вів 16 лип, 2019 18:13
Re: Monobank
тепер усі клієнти Моно - потенційні учасники боротьби проти антикорупційних дій ой, копець
Додано: Вів 16 лип, 2019 18:31
1ий антитерористчний монобандоуказ - п2п ліміт до 100 грн за раз
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