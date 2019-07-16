Добрый день всем. Подскажите пожалуйста самый простой и дешёвый способ кинуть гривны на чужую карту монобанка (своей карты нет, я не клиент этого банка). Знаю номер чужой карты, имя владельца. в наличии есть карты Таскомбанка (викенд и б5), Приватовская КДВ, абанковская голд кредитка. Сумма около 6000грн.
pcust32 написав:Добрый день всем. Подскажите пожалуйста самый простой и дешёвый способ кинуть гривны на чужую карту монобанка (своей карты нет, я не клиент этого банка). Знаю номер чужой карты, имя владельца. в наличии есть карты Таскомбанка (викенд и б5), Приватовская КДВ, абанковская голд кредитка. Сумма около 6000грн.
С Вики таси прямо на карту можно по номеру карты. Главное обеспечить 6000 на дебитном счёте Вики
pcust32 написав:Знаю номер чужой карты, имя владельца. в наличии есть карты Таскомбанка (викенд и б5), Приватовская КДВ, абанковская голд кредитка. Сумма около 6000грн.
Для ПриватКДВ - Переказ на картку будь-якого банку України (P2P) - 0,5% (min 5 грн) у т.ч. через сервіси інших банків. Переказ на рахунок в іншому українському банку (платіж по Україні): Приват24 – бездоговір – 3%, договір – 1% Інші варіанти безкоміса - забирати додатком Моно, але це в колі сім"ї або людям, яким повністю довіряєте. Можливо, тут підкажуть більше.
pcust32 написав:Добрый день всем. Подскажите пожалуйста самый простой и дешёвый способ кинуть гривны на чужую карту монобанка (своей карты нет, я не клиент этого банка). Знаю номер чужой карты, имя владельца. в наличии есть карты Таскомбанка (викенд и б5), Приватовская КДВ, абанковская голд кредитка. Сумма около 6000грн.
1. с интернет банка можно отправить сэп платеж, реквизиты: АТ Универсал-банк мфо 322001 едрпоу 21133352 рахунок 29243998000001 в призначенни укажите "для поповнення картки" номер карточки получателя, его ФИО и ИНН тарифы на сэп у каждого банка разные. 2. в кассе а-банка и универсалбанка без комиссий 3. в терминалах ibox без комиссий 4. https://karton.ua комиссия 7 грн независимо от суммы (за раз можно перевести до 5 тыс грн) будет вдвое дешевле чем 0,5%+5 грн с сайта ТАС
pcust32 написав:Добрый день всем. Подскажите пожалуйста самый простой и дешёвый способ кинуть гривны на чужую карту монобанка (своей карты нет, я не клиент этого банка). Знаю номер чужой карты, имя владельца. в наличии есть карты Таскомбанка (викенд и б5), Приватовская КДВ, абанковская голд кредитка. Сумма около 6000грн.
С Вики таси прямо на карту можно по номеру карты. Главное обеспечить 6000 на дебитном счёте Вики