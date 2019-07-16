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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1404140514061407>
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:14

Re: Monobank

не накаркайте только.
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VLADPn
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:35

Добрый день всем. Подскажите пожалуйста самый простой и дешёвый способ кинуть гривны на чужую карту монобанка (своей карты нет, я не клиент этого банка). Знаю номер чужой карты, имя владельца. в наличии есть карты Таскомбанка (викенд и б5), Приватовская КДВ, абанковская голд кредитка. Сумма около 6000грн.
pcust32
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:46

  pcust32 написав:Добрый день всем. Подскажите пожалуйста самый простой и дешёвый способ кинуть гривны на чужую карту монобанка (своей карты нет, я не клиент этого банка). Знаю номер чужой карты, имя владельца. в наличии есть карты Таскомбанка (викенд и б5), Приватовская КДВ, абанковская голд кредитка. Сумма около 6000грн.

С Вики таси прямо на карту можно по номеру карты.
Главное обеспечить 6000 на дебитном счёте Вики
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:51

Re: Monobank

  pcust32 написав:Знаю номер чужой карты, имя владельца. в наличии есть карты Таскомбанка (викенд и б5), Приватовская КДВ, абанковская голд кредитка. Сумма около 6000грн.

Для ПриватКДВ - Переказ на картку будь-якого банку України (P2P) - 0,5% (min 5 грн) у т.ч. через сервіси інших банків. Переказ на рахунок в іншому українському банку (платіж по Україні): Приват24 – бездоговір – 3%, договір – 1%
Інші варіанти безкоміса - забирати додатком Моно, але це в колі сім"ї або людям, яким повністю довіряєте.
Можливо, тут підкажуть більше.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:54

  pcust32 написав:Добрый день всем. Подскажите пожалуйста самый простой и дешёвый способ кинуть гривны на чужую карту монобанка (своей карты нет, я не клиент этого банка). Знаю номер чужой карты, имя владельца. в наличии есть карты Таскомбанка (викенд и б5), Приватовская КДВ, абанковская голд кредитка. Сумма около 6000грн.


1. с интернет банка можно отправить сэп платеж, реквизиты: АТ Универсал-банк мфо 322001 едрпоу 21133352 рахунок 29243998000001 в призначенни укажите "для поповнення картки" номер карточки получателя, его ФИО и ИНН
тарифы на сэп у каждого банка разные.
2. в кассе а-банка и универсалбанка без комиссий
3. в терминалах ibox без комиссий
4. https://karton.ua комиссия 7 грн независимо от суммы (за раз можно перевести до 5 тыс грн) будет вдвое дешевле чем 0,5%+5 грн с сайта ТАС
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:03

  curiousobro написав:
  pcust32 написав:Добрый день всем. Подскажите пожалуйста самый простой и дешёвый способ кинуть гривны на чужую карту монобанка (своей карты нет, я не клиент этого банка). Знаю номер чужой карты, имя владельца. в наличии есть карты Таскомбанка (викенд и б5), Приватовская КДВ, абанковская голд кредитка. Сумма около 6000грн.

С Вики таси прямо на карту можно по номеру карты.
Главное обеспечить 6000 на дебитном счёте Вики

Поддерживаю, curiousobro, дело глаголит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 06:09

  clientage написав:
  curiousobro написав:
  pcust32 написав:Добрый день всем. Подскажите пожалуйста самый простой и дешёвый способ кинуть гривны на чужую карту монобанка (своей карты нет, я не клиент этого банка). Знаю номер чужой карты, имя владельца. в наличии есть карты Таскомбанка (викенд и б5), Приватовская КДВ, абанковская голд кредитка. Сумма около 6000грн.

С Вики таси прямо на карту можно по номеру карты.
Главное обеспечить 6000 на дебитном счёте Вики

Поддерживаю, curiousobro, дело глаголит :)

Яким агрегатором?
За Голос...наш голос
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  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  curiousobro написав:С Вики таси прямо на карту можно по номеру карты.
Главное обеспечить 6000 на дебитном счёте Вики

Поддерживаю, curiousobro, дело глаголит :)

Яким агрегатором?

TAS2U
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 06:53

  vitaliian написав:2. в кассе а-банка и универсалбанка без комиссий
4. https://karton.ua комиссия 7 грн независимо от суммы (за раз можно перевести до 5 тыс грн) будет вдвое дешевле чем 0,5%+5 грн с сайта ТАС

2. В кассе таса тоже без комиссии
4. В TAS2U без комиссии
Bosstone
 
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