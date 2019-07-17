А карту Моно там не потрібно привязувати?
Якщо це карта 3 особи ...то не привяжеться. Ні?
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Додано: Сер 17 лип, 2019 08:18
Re: Monobank
А карту Моно там не потрібно привязувати?
Якщо це карта 3 особи ...то не привяжеться. Ні?
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Додано: Сер 17 лип, 2019 08:27
Додано: Сер 17 лип, 2019 08:56
Flamingo В Тас2Ю нашла где это. да, ввод карты вручную. А достаточно ли просто номера карты? Я имею в виду без указания какого банка карта и кто получатель?
Додано: Сер 17 лип, 2019 09:01
Любой р2р работает только с номером карты. Банк спрятан кстати именно в нем. То что приват раскрывает при платежах внутри него фио получателя - это конечно удобно, но во первых это не р2р, а во вторых есть вопрос к сохранности персональных данных. Из т2ю только по номеру платёж без проблем уйдёт. Если ошибаетесь в одной цифре - система это увидит и Платеж не отправит (в номере есть определённые система защиты от ошибки ввода).
Додано: Сер 17 лип, 2019 09:09
У меня был случай: отправлял родственнику на универсалку, и случайно ввёл в номере карты не 14, а 41 (последние цифры).
И приват высветил ФИО какого-то мужика. Я это конечно заметил, и платёж не проводил.
А если бы это ФИО не высветилось, то отправил бы тому мужику
Так что не факт, что если ошибёшься в номере карты - то платёж не уйдёт. Можно ошибиться, и попасть в реально-существующую и работающую чужую карту
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 17 лип, 2019 09:21
Я писал об ошибке в одной цифре - тогда система сработает 100%. При ошибке в двух цифрах платёж может уйти. У меня так было. И кстати в примате. Ведь там фио получателя при платеже не на приват не светится. Но ничего - оформил запрос на возврат - через два месяца платёж вернулся.
Додано: Сер 17 лип, 2019 18:07
Re: Monobank
Подскажите в связи анонсом закрытия отделений Универсалбанка во многих городах как быть с возвратом депозитов Монобанка в валюте?
Додано: Сер 17 лип, 2019 21:36
Скажіть, а як тутечки останнім часом СЕПи випускають, до якого часу день у день чи однаково наступним? Який ліміт на безкоштовну операцію фізику? Хочу депо в Мезі поповнити звідсіля, наче там не заборонено...
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