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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1404140514061407
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 08:18

Re: Monobank

  Bosstone написав:В TAS2U без комиссии

А карту Моно там не потрібно привязувати?
Якщо це карта 3 особи ...то не привяжеться. Ні?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 08:27

  Квесторе_поверніться написав:
  Bosstone написав:В TAS2U без комиссии

А карту Моно там не потрібно привязувати?
Якщо це карта 3 особи ...то не привяжеться. Ні?

Не нужно. Там на выбор две пимпы - выбрать из списка сохраненных карт либо ввести номер вручную
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 08:56

Flamingo В Тас2Ю нашла где это. да, ввод карты вручную. А достаточно ли просто номера карты? Я имею в виду без указания какого банка карта и кто получатель?
pcust32
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:01

  pcust32 написав:Flamingo В Тас2Ю нашла где это. да, ввод карты вручную. А достаточно ли просто номера карты? Я имею в виду без указания какого банка карта и кто получатель?

Любой р2р работает только с номером карты. Банк спрятан кстати именно в нем. То что приват раскрывает при платежах внутри него фио получателя - это конечно удобно, но во первых это не р2р, а во вторых есть вопрос к сохранности персональных данных. Из т2ю только по номеру платёж без проблем уйдёт. Если ошибаетесь в одной цифре - система это увидит и Платеж не отправит (в номере есть определённые система защиты от ошибки ввода).
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:09

  Flamingo написав:Если ошибаетесь в одной цифре - система это увидит и Платеж не отправит (в номере есть определённые система защиты от ошибки ввода).

У меня был случай: отправлял родственнику на универсалку, и случайно ввёл в номере карты не 14, а 41 (последние цифры).
И приват высветил ФИО какого-то мужика. Я это конечно заметил, и платёж не проводил.
А если бы это ФИО не высветилось, то отправил бы тому мужику :)

Так что не факт, что если ошибёшься в номере карты - то платёж не уйдёт. Можно ошибиться, и попасть в реально-существующую и работающую чужую карту :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:21

  Вкладчик1234 написав:
  Flamingo написав:Если ошибаетесь в одной цифре - система это увидит и Платеж не отправит (в номере есть определённые система защиты от ошибки ввода).

У меня был случай: отправлял родственнику на универсалку, и случайно ввёл в номере карты не 14, а 41 (последние цифры).
И приват высветил ФИО какого-то мужика. Я это конечно заметил, и платёж не проводил.
А если бы это ФИО не высветилось, то отправил бы тому мужику :)

Так что не факт, что если ошибёшься в номере карты - то платёж не уйдёт. Можно ошибиться, и попасть в реально-существующую и работающую чужую карту :)

Я писал об ошибке в одной цифре - тогда система сработает 100%. При ошибке в двух цифрах платёж может уйти. У меня так было. И кстати в примате. Ведь там фио получателя при платеже не на приват не светится. Но ничего - оформил запрос на возврат - через два месяца платёж вернулся.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:25

Flamingo Большое человеческое спасибо за инфу :)
pcust32
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:07

Re: Monobank

Подскажите в связи анонсом закрытия отделений Универсалбанка во многих городах как быть с возвратом депозитов Монобанка в валюте?
malser
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 21:36

Скажіть, а як тутечки останнім часом СЕПи випускають, до якого часу день у день чи однаково наступним? Який ліміт на безкоштовну операцію фізику? Хочу депо в Мезі поповнити звідсіля, наче там не заборонено...
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kreuz
 
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