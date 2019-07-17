Очевидно ж, їздити у мегаполісі до відділень банку без відділень або витрачати у інтернеті - усе просто і з турботою про клієнтів.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2019 23:06
Очевидно ж, їздити у мегаполісі до відділень банку без відділень або витрачати у інтернеті - усе просто і з турботою про клієнтів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 17 лип, 2019 23:08
kreuz
Комісія по юрику:
До 10 000 грн:
– Безкоштовно за рахунок власних коштів
– 2% за рахунок кредитних коштів
Більше 20 000 грн за місяць, або якщо сума одного платежу більше 10 000 грн:
– 0,5% за рахунок власних коштів;
– 4% за рахунок кредитних коштів.
А хто такий "Мезі"?
Додано: Сер 17 лип, 2019 23:10
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