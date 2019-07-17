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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1405140614071408
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 23:06

  malser написав:Подскажите в связи анонсом закрытия отделений Универсалбанка во многих городах как быть с возвратом депозитов Монобанка в валюте?

Очевидно ж, їздити у мегаполісі до відділень банку без відділень або витрачати у інтернеті - усе просто і з турботою про клієнтів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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kreuz
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До 10 000 грн:
– Безкоштовно за рахунок власних коштів
– 2% за рахунок кредитних коштів
Більше 20 000 грн за місяць, або якщо сума одного платежу більше 10 000 грн:
– 0,5% за рахунок власних коштів;
– 4% за рахунок кредитних коштів.

А хто такий "Мезі"? :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 23:10

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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 05:51

  Bosstone написав:
  kreuz написав:Скажіть, а як тутечки останнім часом СЕПи випускають, до якого часу день у день чи однаково наступним? Який ліміт на безкоштовну операцію фізику? Хочу депо в Мезі поповнити звідсіля, наче там не заборонено...

1. Оправляют в тот же день. Правда с граничным временем перевода не экспериментировал.
2. На счет физика без комиссии независимо от суммы.

Дякую всім. Цим днем до 16:30, з 16:31 уже наступним, отаке народила підтримка у чаті всього лише за пів години.

Мегабанк мав на увазі.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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