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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2019 23:06
malser написав:
Подскажите в связи анонсом закрытия отделений Универсалбанка во многих городах как быть с возвратом депозитов Монобанка в валюте?
Очевидно ж, їздити у мегаполісі до відділень банку без відділень або витрачати у інтернеті - усе просто і з турботою про клієнтів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 23:08
kreuz
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– 0,5% за рахунок власних коштів;
– 4% за рахунок кредитних коштів.
А хто такий "Мезі"?
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Додано: Сер 17 лип, 2019 23:10
V2 думаю Мегабанк
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Додано: Чет 18 лип, 2019 05:51
Bosstone написав: kreuz написав:
Скажіть, а як тутечки останнім часом СЕПи випускають, до якого часу день у день чи однаково наступним? Який ліміт на безкоштовну операцію фізику? Хочу депо в Мезі поповнити звідсіля, наче там не заборонено...
1. Оправляют в тот же день. Правда с граничным временем перевода не экспериментировал.
2. На счет физика без комиссии независимо от суммы.
Дякую всім. Цим днем до 16:30, з 16:31 уже наступним, отаке народила підтримка у чаті всього лише за пів години.
Мегабанк мав на увазі.
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kreuz
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Додано: Чет 18 лип, 2019 08:14
klug написав: malser написав:
Подскажите в связи анонсом закрытия отделений Универсалбанка во многих городах как быть с возвратом депозитов Монобанка в валюте?
Очевидно ж, їздити у мегаполісі до відділень банку без відділень або витрачати у інтернеті - усе просто і з турботою про клієнтів.
А в ТАСе не возможно забрать закончившийся депо в валюте?
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malser
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Додано: Чет 18 лип, 2019 08:16
malser написав: klug написав: malser написав:
Подскажите в связи анонсом закрытия отделений Универсалбанка во многих городах как быть с возвратом депозитов Монобанка в валюте?
Очевидно ж, їздити у мегаполісі до відділень банку без відділень або витрачати у інтернеті - усе просто і з турботою про клієнтів.
А в ТАСе не возможно забрать закончившийся депо в валюте?
Нет, при чем тут ТАС
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Faceless
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Додано: Чет 18 лип, 2019 08:31
Faceless написав:
Нет, при чем тут ТАС
Очевидно же, что вопрос был о возможности забрать валютный депозит из Монобанка через кассу ТАС, как банка-партнера.
Вопрос: а есть где-то список отделений, планируемых к закрытию?
Востаннє редагувалось M-Audio
в Чет 18 лип, 2019 08:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 08:31
malser написав: klug написав: malser написав:
Подскажите в связи анонсом закрытия отделений Универсалбанка во многих городах как быть с возвратом депозитов Монобанка в валюте?
Очевидно ж, їздити у мегаполісі до відділень банку без відділень або витрачати у інтернеті - усе просто і з турботою про клієнтів.
А в ТАСе не возможно забрать закончившийся депо в валюте?
Нее, там МФО другое. Эта -- засада. Моня -- банХа без отд-й, они ждут, шо вот-вот регулятор разрешит выдавать инвалюту из АТМ
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 18 лип, 2019 08:33
clientage написав:
они ждут, шо вот-вот регулятор разрешит выдавать инвалюту из АТМ
С комиссией карты, и, возможно, банкомата?
И как они заставят другие банки заряжать банкоматы валютой?
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Додано: Чет 18 лип, 2019 08:44
M-Audio написав:
Очевидно же, что вопрос был о возможности забрать валютный депозит из Монобанка через кассу ТАС, как банка-партнера.
О чем вопрос то я понял, но ТАс - это совершенно другой банк, кто вообще сказал, что ТАС партнер Универсала и даже в этом случае там нельзя было бы забрать их депо
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