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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1406140714081409>
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 23:06

  malser написав:Подскажите в связи анонсом закрытия отделений Универсалбанка во многих городах как быть с возвратом депозитов Монобанка в валюте?

Очевидно ж, їздити у мегаполісі до відділень банку без відділень або витрачати у інтернеті - усе просто і з турботою про клієнтів.
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kreuz
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А хто такий "Мезі"? :oops:
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  Bosstone написав:
  kreuz написав:Скажіть, а як тутечки останнім часом СЕПи випускають, до якого часу день у день чи однаково наступним? Який ліміт на безкоштовну операцію фізику? Хочу депо в Мезі поповнити звідсіля, наче там не заборонено...

1. Оправляют в тот же день. Правда с граничным временем перевода не экспериментировал.
2. На счет физика без комиссии независимо от суммы.

Дякую всім. Цим днем до 16:30, з 16:31 уже наступним, отаке народила підтримка у чаті всього лише за пів години.

Мегабанк мав на увазі.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:14

  klug написав:
  malser написав:Подскажите в связи анонсом закрытия отделений Универсалбанка во многих городах как быть с возвратом депозитов Монобанка в валюте?

Очевидно ж, їздити у мегаполісі до відділень банку без відділень або витрачати у інтернеті - усе просто і з турботою про клієнтів.


А в ТАСе не возможно забрать закончившийся депо в валюте?
malser
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:16

  malser написав:
  klug написав:
  malser написав:Подскажите в связи анонсом закрытия отделений Универсалбанка во многих городах как быть с возвратом депозитов Монобанка в валюте?

Очевидно ж, їздити у мегаполісі до відділень банку без відділень або витрачати у інтернеті - усе просто і з турботою про клієнтів.


А в ТАСе не возможно забрать закончившийся депо в валюте?

Нет, при чем тут ТАС
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:31

  Faceless написав:Нет, при чем тут ТАС

Очевидно же, что вопрос был о возможности забрать валютный депозит из Монобанка через кассу ТАС, как банка-партнера.

Вопрос: а есть где-то список отделений, планируемых к закрытию?
Востаннє редагувалось M-Audio в Чет 18 лип, 2019 08:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:31

  malser написав:
  klug написав:
  malser написав:Подскажите в связи анонсом закрытия отделений Универсалбанка во многих городах как быть с возвратом депозитов Монобанка в валюте?

Очевидно ж, їздити у мегаполісі до відділень банку без відділень або витрачати у інтернеті - усе просто і з турботою про клієнтів.


А в ТАСе не возможно забрать закончившийся депо в валюте?

Нее, там МФО другое. Эта -- засада. Моня -- банХа без отд-й, они ждут, шо вот-вот регулятор разрешит выдавать инвалюту из АТМ 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:33

  clientage написав:они ждут, шо вот-вот регулятор разрешит выдавать инвалюту из АТМ 8)

С комиссией карты, и, возможно, банкомата?
И как они заставят другие банки заряжать банкоматы валютой?
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:44

Re: Monobank

  M-Audio написав:Очевидно же, что вопрос был о возможности забрать валютный депозит из Монобанка через кассу ТАС, как банка-партнера.

О чем вопрос то я понял, но ТАс - это совершенно другой банк, кто вообще сказал, что ТАС партнер Универсала и даже в этом случае там нельзя было бы забрать их депо
Faceless
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