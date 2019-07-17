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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1406140714081409
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:10

  M-Audio написав:
  clientage написав:они ждут, шо вот-вот регулятор разрешит выдавать инвалюту из АТМ 8)

С комиссией карты, и, возможно, банкомата?
И как они заставят другие банки заряжать банкоматы валютой?

Вот-вот, т.е. Моня -- недепозитный валютный банк, тут мона держать валюту ток под текущие нужды :idea:
Ну може ещё Свифт на свои счета в др. банки попробовать. Шо там за комисс у Мони для такого?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:12

  Faceless написав:
  M-Audio написав:Очевидно же, что вопрос был о возможности забрать валютный депозит из Монобанка через кассу ТАС, как банка-партнера.

О чем вопрос то я понял, но ТАс - это совершенно другой банк, кто вообще сказал, что ТАС партнер Универсала и даже в этом случае там нельзя было бы забрать их депо

Ну то что партнёр - сама поддержка говорит. Более того внести валюту на депозит в Моню через Тасю можно и другой мфо тут не помеха. Думаю если захотели то и возврат могли бы организовать через них же. Но не хотят :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:13

  clientage написав:
  M-Audio написав:
  clientage написав:они ждут, шо вот-вот регулятор разрешит выдавать инвалюту из АТМ 8)

С комиссией карты, и, возможно, банкомата?
И как они заставят другие банки заряжать банкоматы валютой?

Вот-вот, т.е. Моня -- недепозитный валютный банк, тут мона держать валюту ток под текущие нужды :idea:
Ну може ещё Свифт на свои счета в др. банки попробовать. Шо там за комисс у Мони для такого?

Если бы бесплатно выпускали свифты на свои счета по Украине - тогда могли бы закрывать хоть все отделения
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:15

Re: Monobank

  Flamingo написав:Думаю если захотели то и возврат могли бы организовать через них же. Но не хотят

Значит нуна додавить, эт просто два кармана СЛТ :)
Вот антирестно как они проводят по бухгалтерии Таси такие инвалютные переводы на Моню. Как бесплатный Свифт? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:17

  Faceless написав:кто вообще сказал, что ТАС партнер Универсала

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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:27

  clientage написав:
  Flamingo написав:Думаю если захотели то и возврат могли бы организовать через них же. Но не хотят

Значит нуна додавить, эт просто два кармана СЛТ :)
Вот антирестно как они проводят по бухгалтерии Таси такие инвалютные переводы на Моню. Как бесплатный Свифт? :wink:

Думаю в банках друг на друга просто на балансах открыты счета лоро-ностро и реально никто переводы не гоняет (свифт ведь для банков все равно стоит денег если даже они для клиента сделали его бесплатно). Ну и периодически если накопилось большие суммы или контрагенту нужна реальная валюта переводят уже по корсетам открытым в США или Европе.
Что-то похожее есть в связке приват-коко по Гривне, когда деньги зачисляются в течении 20-30 минут в любое время суток
Flamingo
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