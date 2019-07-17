Вот-вот, т.е. Моня -- недепозитный валютный банк, тут мона держать валюту ток под текущие нужды
Ну може ещё Свифт на свои счета в др. банки попробовать. Шо там за комисс у Мони для такого?
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Додано: Чет 18 лип, 2019 09:10
Вот-вот, т.е. Моня -- недепозитный валютный банк, тут мона держать валюту ток под текущие нужды
Ну може ещё Свифт на свои счета в др. банки попробовать. Шо там за комисс у Мони для такого?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 18 лип, 2019 09:12
Ну то что партнёр - сама поддержка говорит. Более того внести валюту на депозит в Моню через Тасю можно и другой мфо тут не помеха. Думаю если захотели то и возврат могли бы организовать через них же. Но не хотят
Додано: Чет 18 лип, 2019 09:13
Если бы бесплатно выпускали свифты на свои счета по Украине - тогда могли бы закрывать хоть все отделения
Додано: Чет 18 лип, 2019 09:15
Re: Monobank
Значит нуна додавить, эт просто два кармана СЛТ
Вот антирестно как они проводят по бухгалтерии Таси такие инвалютные переводы на Моню. Как бесплатный Свифт?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 18 лип, 2019 09:17
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 18 лип, 2019 09:27
Думаю в банках друг на друга просто на балансах открыты счета лоро-ностро и реально никто переводы не гоняет (свифт ведь для банков все равно стоит денег если даже они для клиента сделали его бесплатно). Ну и периодически если накопилось большие суммы или контрагенту нужна реальная валюта переводят уже по корсетам открытым в США или Европе.
Что-то похожее есть в связке приват-коко по Гривне, когда деньги зачисляются в течении 20-30 минут в любое время суток
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