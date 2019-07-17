RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1407140814091410
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:10

  M-Audio написав:
  Faceless написав:Нет, при чем тут ТАС

Очевидно же, что вопрос был о возможности забрать валютный депозит из Монобанка через кассу ТАС, как банка-партнера.

Вопрос: а есть где-то список отделений, планируемых к закрытию?

Да, в поддержке есть список.
С 01.09 будут закрыты отделения Универсал Банка:
1. Киевское отделение №24 ПАО Универсал Банк, г.Киев, ул.Кирилловская, 127
2. Киевское отделение №13 ПАО Универсал Банк, г. Киев, пр-т.Соборности, 4
3. Киевское отделение №8 ПАО Универсал Банк, г.Киев, ул.Иоанна Павла II/И.Кудри, 23/35
4. Вышгородское отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Вышгород, ул.Шолуденко, 6В
5. Одесское бизнес-отделение №5 ПАО Универсал Банк, г.Одесса, ул.Жуковского, 34
6. Хмельницкое отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Хмельницкий, ул.Гагарина, 5
7. Житомирское отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Житомир, ул.Леха Качинского, 1/3
8. Тернопольское отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Тернополь, ул.Белецкая, 1А
9. Ровенское отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Ровно, ул.Киевская, 17
10. Дрогобычское отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Дрогобыч, ул.Сечевых Стрельцов, 4
11. Винницкое отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Винница, ул.Гоголя, 4
12. Мариупольское отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Мариуполь, пр-т.Мира, 24/16
Bosstone
 
Повідомлень: 1143
З нами з: 21.04.10
Подякував: 577 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:14

  Flamingo написав:
  Aps написав: Имхо проблема в получении информации о суммы к выплате. Банки то разные.
С приходом то все просто. Что клиент принес то и отправили.

Не совсем так. В аппликухе мони создаётся заявка на внесение денег на депо с чётко определённой суммой и номером. По номеру Тася и формирует приходный документ. Обратный процес организовать совсем не проблема в аналогичном порядке.


Расход то не приход. Надо проверить что и кому выдавать.
Тут надо учить софт Таса работать как то с информацией из универсала.
Не уверен что это не проблема для моно.

ЗЫ. Но конечно главное желание и ресурсы на это. )
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2743
З нами з: 24.06.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:18

Re: Monobank

  Flamingo написав:Вот и пользуются тем

та неее, эт -- несерьёзно. Они шо, реально загонщики? 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28750
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2301 раз.
Подякували: 3325 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:35

  clientage написав:
  Flamingo написав:Вот и пользуются тем

та неее, эт -- несерьёзно. Они шо, реально загонщики? 8)

Все признаки что таки да :)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2428
З нами з: 20.03.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:12

Re: Monobank

  malser написав:в связи анонсом закрытия отделений Универсалбанка во многих городах

Что за анонс не подскажите?
Число зверя - 9,99
Gas
Аватар користувача
 
Повідомлень: 516
З нами з: 24.10.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:17

  Gas написав:
  malser написав:в связи анонсом закрытия отделений Универсалбанка во многих городах

Что за анонс не подскажите?

https://www.universalbank.com.ua/news/u ... o-vremenem
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 451
З нами з: 25.04.14
Подякував: 90 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:35

  Flamingo написав:. Вот и пользуются тем, что часть депозитчиков не поедет в другой город и переоформит договора на новый срок

Ну и часть депозитчиков просто из-за этого не открывает валютных депозитов.
Zonenor
 
Повідомлень: 35
З нами з: 26.02.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:39

  Zonenor написав:
  Flamingo написав:. Вот и пользуются тем, что часть депозитчиков не поедет в другой город и переоформит договора на новый срок

Ну и часть депозитчиков просто из-за этого не открывает валютных депозитов.

Можливо, розставлять банкомати для прийому різних валют і питання на прийом валют буде вирішене. Такі вже стоять у деяких відділеннях.
Видача - це інше питання.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 451
З нами з: 25.04.14
Подякував: 90 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1407140814091410
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14097)
18.07.2019 12:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron