Да, в поддержке есть список.
С 01.09 будут закрыты отделения Универсал Банка:
1. Киевское отделение №24 ПАО Универсал Банк, г.Киев, ул.Кирилловская, 127
2. Киевское отделение №13 ПАО Универсал Банк, г. Киев, пр-т.Соборности, 4
3. Киевское отделение №8 ПАО Универсал Банк, г.Киев, ул.Иоанна Павла II/И.Кудри, 23/35
4. Вышгородское отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Вышгород, ул.Шолуденко, 6В
5. Одесское бизнес-отделение №5 ПАО Универсал Банк, г.Одесса, ул.Жуковского, 34
6. Хмельницкое отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Хмельницкий, ул.Гагарина, 5
7. Житомирское отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Житомир, ул.Леха Качинского, 1/3
8. Тернопольское отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Тернополь, ул.Белецкая, 1А
9. Ровенское отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Ровно, ул.Киевская, 17
10. Дрогобычское отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Дрогобыч, ул.Сечевых Стрельцов, 4
11. Винницкое отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Винница, ул.Гоголя, 4
12. Мариупольское отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Мариуполь, пр-т.Мира, 24/16