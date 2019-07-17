Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1408140914101411 Додано: Чет 18 лип, 2019 12:43 ramaz написав: В Таскомбанке последние 2 месяца кассиры на вопрос снятия валюты с лету говорят заготовленную фразу что валюты нет, вообще нет и т.д. Два раза снимал закончившиеся депозиты с разбором полетов даже после предварительного заказа суммы.

Поэтому обсуждение выдачи валютных депо Моно через отделения ТАСа считаю в принципе несерьезным. В Таскомбанке последние 2 месяца кассиры на вопрос снятия валюты с лету говорят заготовленную фразу что валюты нет, вообще нет и т.д. Два раза снимал закончившиеся депозиты с разбором полетов даже после предварительного заказа суммы.Поэтому обсуждение выдачи валютных депо Моно через отделения ТАСа считаю в принципе несерьезным. тревожный звоночек.Сейчас когда валюты валом они не могут валютный депозит отдать тревожный звоночек.Сейчас когда валюты валом они не могут валютный депозит отдать посетитель Повідомлень: 53 З нами з: 22.12.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 12:50 ramaz написав: В Таскомбанке последние 2 месяца кассиры на вопрос снятия валюты с лету говорят заготовленную фразу что валюты нет, вообще нет и т.д. В Таскомбанке последние 2 месяца кассиры на вопрос снятия валюты с лету говорят заготовленную фразу что валюты нет, вообще нет и т.д.

Это не совсем так. Буквально на днях: про евро грузили, что нету, но как только начал писать заявление на выдачу, сразу нашлось. Бакс вообще без вопросов. Суммы, правда, мелкие. Это не совсем так. Буквально на днях: про евро грузили, что нету, но как только начал писать заявление на выдачу, сразу нашлось. Бакс вообще без вопросов. Суммы, правда, мелкие. wig

Повідомлень: 4297 З нами з: 06.01.12 Подякував: 57 раз. Подякували: 274 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 13:09 wig написав: ramaz написав: В Таскомбанке последние 2 месяца кассиры на вопрос снятия валюты с лету говорят заготовленную фразу что валюты нет, вообще нет и т.д. В Таскомбанке последние 2 месяца кассиры на вопрос снятия валюты с лету говорят заготовленную фразу что валюты нет, вообще нет и т.д.

Это не совсем так. Буквально на днях: про евро грузили, что нету, но как только начал писать заявление на выдачу, сразу нашлось. Бакс вообще без вопросов. Суммы, правда, мелкие. Это не совсем так. Буквально на днях: про евро грузили, что нету, но как только начал писать заявление на выдачу, сразу нашлось. Бакс вообще без вопросов. Суммы, правда, мелкие.

Теж не замітив напрягу з налом американця. Теж не замітив напрягу з налом американця. За Голос...наш голос

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 29272 З нами з: 22.11.13 Подякував: 1 раз. Подякували: 1478 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1408140914101411 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: ТупУм