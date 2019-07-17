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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1408140914101411
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:43

  ramaz написав:В Таскомбанке последние 2 месяца кассиры на вопрос снятия валюты с лету говорят заготовленную фразу что валюты нет, вообще нет и т.д. Два раза снимал закончившиеся депозиты с разбором полетов даже после предварительного заказа суммы.
Поэтому обсуждение выдачи валютных депо Моно через отделения ТАСа считаю в принципе несерьезным.
тревожный звоночек.Сейчас когда валюты валом они не могут валютный депозит отдать
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:50

  ramaz написав:В Таскомбанке последние 2 месяца кассиры на вопрос снятия валюты с лету говорят заготовленную фразу что валюты нет, вообще нет и т.д.

Это не совсем так. Буквально на днях: про евро грузили, что нету, но как только начал писать заявление на выдачу, сразу нашлось. Бакс вообще без вопросов. Суммы, правда, мелкие.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:09

  wig написав:
  ramaz написав:В Таскомбанке последние 2 месяца кассиры на вопрос снятия валюты с лету говорят заготовленную фразу что валюты нет, вообще нет и т.д.

Это не совсем так. Буквально на днях: про евро грузили, что нету, но как только начал писать заявление на выдачу, сразу нашлось. Бакс вообще без вопросов. Суммы, правда, мелкие.

Теж не замітив напрягу з налом американця.
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  #<1 ... 1408140914101411
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