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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лип, 2019 12:43
ramaz написав:
В Таскомбанке последние 2 месяца кассиры на вопрос снятия валюты с лету говорят заготовленную фразу что валюты нет, вообще нет и т.д. Два раза снимал закончившиеся депозиты с разбором полетов даже после предварительного заказа суммы.
Поэтому обсуждение выдачи валютных депо Моно через отделения ТАСа считаю в принципе несерьезным.
тревожный звоночек.Сейчас когда валюты валом они не могут валютный депозит отдать
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Додано: Чет 18 лип, 2019 12:50
ramaz написав:
В Таскомбанке последние 2 месяца кассиры на вопрос снятия валюты с лету говорят заготовленную фразу что валюты нет, вообще нет и т.д.
Это не совсем так. Буквально на днях: про евро грузили, что нету, но как только начал писать заявление на выдачу, сразу нашлось. Бакс вообще без вопросов. Суммы, правда, мелкие.
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wig
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Додано: Чет 18 лип, 2019 13:09
wig написав: ramaz написав:
В Таскомбанке последние 2 месяца кассиры на вопрос снятия валюты с лету говорят заготовленную фразу что валюты нет, вообще нет и т.д.
Это не совсем так. Буквально на днях: про евро грузили, что нету, но как только начал писать заявление на выдачу, сразу нашлось. Бакс вообще без вопросов. Суммы, правда, мелкие.
Теж не замітив напрягу з налом американця.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 15:23
wig написав:
как только начал писать заявление на выдачу
А можете поделится что это такое и как его сочинять?
Периодически сталкиваюсь с проблемами в ТАСе со снятием валюты.
Ганяют по всему городу.
Заранее дякую!
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curiousobro
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Додано: Чет 18 лип, 2019 15:27
Zonenor написав: Flamingo написав:
. Вот и пользуются тем, что часть депозитчиков не поедет в другой город и переоформит договора на новый срок
Ну и часть депозитчиков просто из-за этого не открывает валютных депозитов.
Может потому что валютные ставки никакие?!
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mihasik
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Додано: Чет 18 лип, 2019 15:28
Коллеги, подскажите плиз какие действия предпринять, чтобы забрать баксдепо через отделение уни? Вот к примеру заканчивается депо, продления нет. Выскакивает где-то вариант - забрать в отделении по коду какому-то? И далее, иду туда и если нет трубят, что нет бакса, то заказываю? Суммы небольшие, 500-800
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Alex_TT
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Додано: Чет 18 лип, 2019 15:30
Alex_TT написав:
Коллеги, подскажите плиз какие действия предпринять, чтобы забрать баксдепо через отделение уни? Вот к примеру заканчивается депо, продления нет. Выскакивает где-то вариант - забрать в отделении по коду какому-то? И далее, иду туда и если нет трубят, что нет бакса, то заказываю? Суммы небольшие, 500-800
Лучше заранее закажите,а потом с кодом туда... зачем бегать два раза.
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mihasik
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Додано: Чет 18 лип, 2019 15:37
mihasik написав: Alex_TT написав:
Коллеги, подскажите плиз какие действия предпринять, чтобы забрать баксдепо через отделение уни? Вот к примеру заканчивается депо, продления нет. Выскакивает где-то вариант - забрать в отделении по коду какому-то? И далее, иду туда и если нет трубят, что нет бакса, то заказываю? Суммы небольшие, 500-800
Лучше заранее закажите,а потом с кодом туда... зачем бегать два раза.
А заказать удаленно можно? И возможно ли получить этот код и обратиться через 3-4 дня к примеру ? Спасибо!
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Alex_TT
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Додано: Чет 18 лип, 2019 15:43
Alex_TT написав: mihasik написав: Alex_TT написав:
Коллеги, подскажите плиз какие действия предпринять, чтобы забрать баксдепо через отделение уни? Вот к примеру заканчивается депо, продления нет. Выскакивает где-то вариант - забрать в отделении по коду какому-то? И далее, иду туда и если нет трубят, что нет бакса, то заказываю? Суммы небольшие, 500-800
Лучше заранее закажите,а потом с кодом туда... зачем бегать два раза.
А заказать удаленно можно? И возможно ли получить этот код и обратиться через 3-4 дня к примеру ? Спасибо!
Да, Вы же код получаете удаленно (через приложение Моно). Мне давало на 3-й день от окончания депо. Конечно, не свинорыльство, но для Вас как раз нормально будет (там даже даёт выбрать дату Вашего визита)...
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jay2004
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Додано: Чет 18 лип, 2019 21:39
В Моно валюты не держу. А ТАС по отдавал в июне без всяких проблем. За пару дней подошел, сказал подготовить , в день окончания депо подошел к кассе - забрал.
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pavyak
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