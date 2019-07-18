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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1408140914101411
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:43

  ramaz написав:В Таскомбанке последние 2 месяца кассиры на вопрос снятия валюты с лету говорят заготовленную фразу что валюты нет, вообще нет и т.д. Два раза снимал закончившиеся депозиты с разбором полетов даже после предварительного заказа суммы.
Поэтому обсуждение выдачи валютных депо Моно через отделения ТАСа считаю в принципе несерьезным.
тревожный звоночек.Сейчас когда валюты валом они не могут валютный депозит отдать
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:50

  ramaz написав:В Таскомбанке последние 2 месяца кассиры на вопрос снятия валюты с лету говорят заготовленную фразу что валюты нет, вообще нет и т.д.

Это не совсем так. Буквально на днях: про евро грузили, что нету, но как только начал писать заявление на выдачу, сразу нашлось. Бакс вообще без вопросов. Суммы, правда, мелкие.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:09

  wig написав:
  ramaz написав:В Таскомбанке последние 2 месяца кассиры на вопрос снятия валюты с лету говорят заготовленную фразу что валюты нет, вообще нет и т.д.

Это не совсем так. Буквально на днях: про евро грузили, что нету, но как только начал писать заявление на выдачу, сразу нашлось. Бакс вообще без вопросов. Суммы, правда, мелкие.

Теж не замітив напрягу з налом американця.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:23

Re: Monobank

  wig написав:как только начал писать заявление на выдачу

А можете поделится что это такое и как его сочинять?

Периодически сталкиваюсь с проблемами в ТАСе со снятием валюты.
Ганяют по всему городу.

Заранее дякую!
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:27

  Zonenor написав:
  Flamingo написав:. Вот и пользуются тем, что часть депозитчиков не поедет в другой город и переоформит договора на новый срок

Ну и часть депозитчиков просто из-за этого не открывает валютных депозитов.

Может потому что валютные ставки никакие?!
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:28

Коллеги, подскажите плиз какие действия предпринять, чтобы забрать баксдепо через отделение уни? Вот к примеру заканчивается депо, продления нет. Выскакивает где-то вариант - забрать в отделении по коду какому-то? И далее, иду туда и если нет трубят, что нет бакса, то заказываю? Суммы небольшие, 500-800
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:30

  Alex_TT написав:Коллеги, подскажите плиз какие действия предпринять, чтобы забрать баксдепо через отделение уни? Вот к примеру заканчивается депо, продления нет. Выскакивает где-то вариант - забрать в отделении по коду какому-то? И далее, иду туда и если нет трубят, что нет бакса, то заказываю? Суммы небольшие, 500-800

Лучше заранее закажите,а потом с кодом туда... зачем бегать два раза.
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:37

  mihasik написав:
  Alex_TT написав:Коллеги, подскажите плиз какие действия предпринять, чтобы забрать баксдепо через отделение уни? Вот к примеру заканчивается депо, продления нет. Выскакивает где-то вариант - забрать в отделении по коду какому-то? И далее, иду туда и если нет трубят, что нет бакса, то заказываю? Суммы небольшие, 500-800

Лучше заранее закажите,а потом с кодом туда... зачем бегать два раза.



А заказать удаленно можно? И возможно ли получить этот код и обратиться через 3-4 дня к примеру ? Спасибо!
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:43

  Alex_TT написав:
  mihasik написав:
  Alex_TT написав:Коллеги, подскажите плиз какие действия предпринять, чтобы забрать баксдепо через отделение уни? Вот к примеру заканчивается депо, продления нет. Выскакивает где-то вариант - забрать в отделении по коду какому-то? И далее, иду туда и если нет трубят, что нет бакса, то заказываю? Суммы небольшие, 500-800

Лучше заранее закажите,а потом с кодом туда... зачем бегать два раза.



А заказать удаленно можно? И возможно ли получить этот код и обратиться через 3-4 дня к примеру ? Спасибо!


Да, Вы же код получаете удаленно (через приложение Моно). Мне давало на 3-й день от окончания депо. Конечно, не свинорыльство, но для Вас как раз нормально будет (там даже даёт выбрать дату Вашего визита)...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:39

Re: Monobank

В Моно валюты не держу. А ТАС по отдавал в июне без всяких проблем. За пару дней подошел, сказал подготовить , в день окончания депо подошел к кассе - забрал.
pavyak
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