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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1409141014111412
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:25

  Bosstone написав:
  M-Audio написав:
  Faceless написав:Нет, при чем тут ТАС

Очевидно же, что вопрос был о возможности забрать валютный депозит из Монобанка через кассу ТАС, как банка-партнера.

Вопрос: а есть где-то список отделений, планируемых к закрытию?

Да, в поддержке есть список.
С 01.09 будут закрыты отделения Универсал Банка:
1. Киевское отделение №24 ПАО Универсал Банк, г.Киев, ул.Кирилловская, 127
2. Киевское отделение №13 ПАО Универсал Банк, г. Киев, пр-т.Соборности, 4
3. Киевское отделение №8 ПАО Универсал Банк, г.Киев, ул.Иоанна Павла II/И.Кудри, 23/35
4. Вышгородское отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Вышгород, ул.Шолуденко, 6В
5. Одесское бизнес-отделение №5 ПАО Универсал Банк, г.Одесса, ул.Жуковского, 34
6. Хмельницкое отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Хмельницкий, ул.Гагарина, 5
7. Житомирское отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Житомир, ул.Леха Качинского, 1/3
8. Тернопольское отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Тернополь, ул.Белецкая, 1А
9. Ровенское отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Ровно, ул.Киевская, 17
10. Дрогобычское отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Дрогобыч, ул.Сечевых Стрельцов, 4
11. Винницкое отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Винница, ул.Гоголя, 4
12. Мариупольское отделение №1 ПАО Универсал Банк, г.Мариуполь, пр-т.Мира, 24/16

Было в Одессе одно отделение, и то закрывают.
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:35

  Порт написав:С 01.09 будут закрыты отделения Универсал Банка:
5. Одесское бизнес-отделение №5 ПАО Универсал Банк, г.Одесса, ул.Жуковского, 34
Было в Одессе одно отделение, и то закрывают.

Закрыть одно единственное отделение в городе миллионнике, это жесть и не уважение к валютным вкладчикам и вообще к клиентам, которые например потеряли карту. Где кроме отделения можно срочно восстановить карту? Да нигде. :(
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:40

Maksi2
В Запорожье (шестой по численности город в стране, если не ошибаюсь) давно отделение закрыли и что теперь?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:52

  Vorlon написав:Maksi2
В Запорожье (шестой по численности город в стране, если не ошибаюсь) давно отделение закрыли и что теперь?

Да ничего. Хорошего. :lol:
Потерял карту, и все, ни средств, ни покупок. Новая прийдет, это да, по Новой почте, через неделю. Это при том что в других банках я иду в любое отделение в любом городе и моментально восстанавливаю карту (делаю новую).
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:58

  Maksi2 написав:
  Порт написав:С 01.09 будут закрыты отделения Универсал Банка:
5. Одесское бизнес-отделение №5 ПАО Универсал Банк, г.Одесса, ул.Жуковского, 34
Было в Одессе одно отделение, и то закрывают.

Закрыть одно единственное отделение в городе миллионнике, это жесть и не уважение к валютным вкладчикам и вообще к клиентам, которые например потеряли карту. Где кроме отделения можно срочно восстановить карту? Да нигде. :(

А у вас разве нет "точек продаж", где можно получить карту Монобанка помимо отделения? Если, конечно, вы про Монобанк, а не про сам Универсалбанк.
А с валютными вкладчиками, действительно, здорово вышло. Особенно с теми, кто вложился на год, и теперь им тупо негде будет получить свой депозит. Поездка в Киев просто съест всю прибыль от размещения, а потратить доллары прямо с карты далеко не всем подходит.
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