Порт написав:С 01.09 будут закрыты отделения Универсал Банка: 5. Одесское бизнес-отделение №5 ПАО Универсал Банк, г.Одесса, ул.Жуковского, 34 Было в Одессе одно отделение, и то закрывают.
Закрыть одно единственное отделение в городе миллионнике, это жесть и не уважение к валютным вкладчикам и вообще к клиентам, которые например потеряли карту. Где кроме отделения можно срочно восстановить карту? Да нигде.
Vorlon написав:Maksi2 В Запорожье (шестой по численности город в стране, если не ошибаюсь) давно отделение закрыли и что теперь?
Да ничего. Хорошего. Потерял карту, и все, ни средств, ни покупок. Новая прийдет, это да, по Новой почте, через неделю. Это при том что в других банках я иду в любое отделение в любом городе и моментально восстанавливаю карту (делаю новую).
Порт написав:С 01.09 будут закрыты отделения Универсал Банка: 5. Одесское бизнес-отделение №5 ПАО Универсал Банк, г.Одесса, ул.Жуковского, 34 Было в Одессе одно отделение, и то закрывают.
Закрыть одно единственное отделение в городе миллионнике, это жесть и не уважение к валютным вкладчикам и вообще к клиентам, которые например потеряли карту. Где кроме отделения можно срочно восстановить карту? Да нигде.
А у вас разве нет "точек продаж", где можно получить карту Монобанка помимо отделения? Если, конечно, вы про Монобанк, а не про сам Универсалбанк. А с валютными вкладчиками, действительно, здорово вышло. Особенно с теми, кто вложился на год, и теперь им тупо негде будет получить свой депозит. Поездка в Киев просто съест всю прибыль от размещения, а потратить доллары прямо с карты далеко не всем подходит.