Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:58

Maksi2 написав: Порт написав: С 01.09 будут закрыты отделения Универсал Банка:

5. Одесское бизнес-отделение №5 ПАО Универсал Банк, г.Одесса, ул.Жуковского, 34

Было в Одессе одно отделение, и то закрывают. С 01.09 будут закрыты отделения Универсал Банка:5. Одесское бизнес-отделение №5 ПАО Универсал Банк, г.Одесса, ул.Жуковского, 34Было в Одессе одно отделение, и то закрывают.

Закрыть одно единственное отделение в городе миллионнике, это жесть и не уважение к валютным вкладчикам и вообще к клиентам, которые например потеряли карту. Где кроме отделения можно срочно восстановить карту? Да нигде. Закрыть одно единственное отделение в городе миллионнике, это жесть и не уважение к валютным вкладчикам и вообще к клиентам, которые например потеряли карту. Где кроме отделения можно срочно восстановить карту? Да нигде.

А у вас разве нет "точек продаж", где можно получить карту Монобанка помимо отделения? Если, конечно, вы про Монобанк, а не про сам Универсалбанк.А с валютными вкладчиками, действительно, здорово вышло. Особенно с теми, кто вложился на год, и теперь им тупо негде будет получить свой депозит. Поездка в Киев просто съест всю прибыль от размещения, а потратить доллары прямо с карты далеко не всем подходит.