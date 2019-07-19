Додано: Суб 20 лип, 2019 05:49

Shustoff написав: Flamingo написав: Это не означает ровным счетом ничего. Моно-банда та еще команда по "загону оленей". О том что через Тас или а-банку можно будет получать валютные вклады на самом деле пока нигде не звучало. Это не означает ровным счетом ничего. Моно-банда та еще команда по "загону оленей". О том что через Тас или а-банку можно будет получать валютные вклады на самом деле пока нигде не звучало.

Ну если ссылки на новость вам недостаточно, то вот - https://monosnap.com/file/XPvc18vCPKkc3 ... RSvHFs6tcB Ну если ссылки на новость вам недостаточно, то вот -

Признаю - ошибся. В новости, ссылку на которую тут давали о валюте не было, а подписок на клоунов я не имею. Но повторюсь - для меня публикаций от этих клоунов в соц сетях не достаточно. Тем более в виде анонсов, а не готовых реализов. Это уже было много раз. Когда сделают и это будет работать - это одно, а бла-бла-бла фейсбук стерпит. Кстати напомню кто забыл о скорой возможности забирать валюту в банках партнёров анонс был около 9 месяцев назад, когда только запустили валютные Моно вклады. Я тогда повелся на их увещевания и занес им через Тасю 5к+ USD, хотя до ближайшего филиала Универсала 100+ км от моего дому. Переписывался тогда с поддержкой - писали - ждите скоро будет. Но воз пока и ныне там. Поэтому я как раз очень заинтересован, чтобы появилась выплата через партнёров. Но пусть будет меньше слов, а больше дела, а не наоборот, как это зачастую происходит в моне.