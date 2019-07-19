Валютные?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:37
Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:56
Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:05
Это не означает ровным счетом ничего. Моно-банда та еще команда по "загону оленей". О том что через Тас или а-банку можно будет получать валютные вклады на самом деле пока нигде не звучало. А анонсированные переводы между валютными картами внутри Мони в свое время уже накрылись "мокрым полотенцем" из-за якобы необходимости доп. консультаций с НБУ. О фейках про грядущее снижение ставок думаю тоже все помнят. Поэтому все эти фейсбучные новости от горохо-дубилетов чего-то стоят только после их реальной реализации в приложухе. А до тех пор это всего лишь "акции" направленные на "загон парнокопытных"
Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:16
Ну если ссылки на новость вам недостаточно, то вот -
Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:22
Так ведь акций особенно никаких и нет. Наоборот, "обрадовали" новостью, что теперь и отделения банка в городе не будет. У кого-то могла образоваться реальная проблема с валютным депозитом. Возможно, что ещё образуется, но если действительно с абанком договорятся - то это остроту вопроса, конечно снимет. Однако, называть это "акцией" да ещё и с целью "загона оленей"...
Хотя, если разобраться, такими действиями стимулируется отказ от валютных депозитов в пользу гривневых. Чем не загон оленей?
Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:37
Післав подалі Моню, бо на мій 2630 хотів 0.5% заробити, тому пульнув транзитом через Альфа...
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Додано: Суб 20 лип, 2019 05:49
Признаю - ошибся. В новости, ссылку на которую тут давали о валюте не было, а подписок на клоунов я не имею. Но повторюсь - для меня публикаций от этих клоунов в соц сетях не достаточно. Тем более в виде анонсов, а не готовых реализов. Это уже было много раз. Когда сделают и это будет работать - это одно, а бла-бла-бла фейсбук стерпит. Кстати напомню кто забыл о скорой возможности забирать валюту в банках партнёров анонс был около 9 месяцев назад, когда только запустили валютные Моно вклады. Я тогда повелся на их увещевания и занес им через Тасю 5к+ USD, хотя до ближайшего филиала Универсала 100+ км от моего дому. Переписывался тогда с поддержкой - писали - ждите скоро будет. Но воз пока и ныне там. Поэтому я как раз очень заинтересован, чтобы появилась выплата через партнёров. Но пусть будет меньше слов, а больше дела, а не наоборот, как это зачастую происходит в моне.
Додано: Суб 20 лип, 2019 16:27
Re: Monobank
Про размер комиссии за снятие валютного депозита в Тасе и А-банке Дубилет пока видимо решил не упоминать...
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