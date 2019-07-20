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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1410141114121413
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:37

  Shustoff написав:В ТАСе и А-Банке можно будет депо снимать.

Валютные?
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:46

  wig написав:Валютные?

Типо того.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:56

  Maksi2 написав:
  wig написав:Валютные?

Типо того.


Это означает, что у них будет прямой доступ к депозитным счетам в Универсал банке.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:05

  Kevin написав:
  Maksi2 написав:
  wig написав:Валютные?

Типо того.


Это означает, что у них будет прямой доступ к депозитным счетам в Универсал банке.

Это не означает ровным счетом ничего. Моно-банда та еще команда по "загону оленей". О том что через Тас или а-банку можно будет получать валютные вклады на самом деле пока нигде не звучало. А анонсированные переводы между валютными картами внутри Мони в свое время уже накрылись "мокрым полотенцем" из-за якобы необходимости доп. консультаций с НБУ. О фейках про грядущее снижение ставок думаю тоже все помнят. Поэтому все эти фейсбучные новости от горохо-дубилетов чего-то стоят только после их реальной реализации в приложухе. А до тех пор это всего лишь "акции" направленные на "загон парнокопытных" :evil:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:16

  Flamingo написав:Это не означает ровным счетом ничего. Моно-банда та еще команда по "загону оленей". О том что через Тас или а-банку можно будет получать валютные вклады на самом деле пока нигде не звучало.

Ну если ссылки на новость вам недостаточно, то вот - https://monosnap.com/file/XPvc18vCPKkc3 ... RSvHFs6tcB
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:22

  Flamingo написав:А до тех пор это всего лишь "акции" направленные на "загон парнокопытных" :evil:

Так ведь акций особенно никаких и нет. Наоборот, "обрадовали" новостью, что теперь и отделения банка в городе не будет. У кого-то могла образоваться реальная проблема с валютным депозитом. Возможно, что ещё образуется, но если действительно с абанком договорятся - то это остроту вопроса, конечно снимет. Однако, называть это "акцией" да ещё и с целью "загона оленей"...
Хотя, если разобраться, такими действиями стимулируется отказ от валютных депозитов в пользу гривневых. Чем не загон оленей?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:37

  V2 написав:kreuz
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А хто такий "Мезі"? :oops:

Післав подалі Моню, бо на мій 2630 хотів 0.5% заробити, тому пульнув транзитом через Альфа...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 05:49

  Shustoff написав:
  Flamingo написав:Это не означает ровным счетом ничего. Моно-банда та еще команда по "загону оленей". О том что через Тас или а-банку можно будет получать валютные вклады на самом деле пока нигде не звучало.

Ну если ссылки на новость вам недостаточно, то вот - https://monosnap.com/file/XPvc18vCPKkc3 ... RSvHFs6tcB
Признаю - ошибся. В новости, ссылку на которую тут давали о валюте не было, а подписок на клоунов я не имею. Но повторюсь - для меня публикаций от этих клоунов в соц сетях не достаточно. Тем более в виде анонсов, а не готовых реализов. Это уже было много раз. Когда сделают и это будет работать - это одно, а бла-бла-бла фейсбук стерпит. Кстати напомню кто забыл о скорой возможности забирать валюту в банках партнёров анонс был около 9 месяцев назад, когда только запустили валютные Моно вклады. Я тогда повелся на их увещевания и занес им через Тасю 5к+ USD, хотя до ближайшего филиала Универсала 100+ км от моего дому. Переписывался тогда с поддержкой - писали - ждите скоро будет. Но воз пока и ныне там. Поэтому я как раз очень заинтересован, чтобы появилась выплата через партнёров. Но пусть будет меньше слов, а больше дела, а не наоборот, как это зачастую происходит в моне.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 16:27

Re: Monobank

Про размер комиссии за снятие валютного депозита в Тасе и А-банке Дубилет пока видимо решил не упоминать...
SHURICK76
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 20:24

  SHURICK76 написав:Про размер комиссии за снятие валютного депозита в Тасе и А-банке Дубилет пока видимо решил не упоминать...


Про наличие валюты тоже.
Ratatui
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