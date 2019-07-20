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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1411141214131414 Додано: Суб 20 лип, 2019 22:28 Re: Monobank извиняюсь если это вопрос уже поднимали , но

насколько выгодна рассрочка от монобанка по сравнению с погашением той же сумой (размером платежа) по обычной схеме ?

я посчитал что 10000 грн на 6 мес 1,9%

получилось 10000+(190*6)= 11140 грн всего и 1856 грн\ мес гурбо



а при обычных 3,2% мес на остаток задолженности получилось то же самое +-



10000+3,2%-1856 = X

X+3,2%-1856 = Y

Y+3,2%-1856 = Z

Z +3,2%-1856 = ...

так в чем выгода рассрочки ? Я вижу только минус - невозможность досрочного погашения без оплаты %. Из плюсов только то что оплата начинается со второго месяца - отсрочка первого платежа на месяц . Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html yama Повідомлень: 1119 З нами з: 12.08.17 Подякував: 1841 раз. Подякували: 179 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 22:32 yama написав: извиняюсь если это вопрос уже поднимали , но

насколько выгодна рассрочка от монобанка по сравнению с погашением той же сумой (размером платежа) по обычной схеме ?

я посчитал что 10000 грн на 6 мес 1,9%

получилось 10000+(190*6)= 11140 грн всего и 1856 грн\ мес гурбо



а при обычных 3,2% мес на остаток задолженности получилось то же самое +-



10000+3,2%-1856 = X

X+3,2%-1856 = Y

Y+3,2%-1856 = Z

Z +3,2%-1856 = ...

так в чем выгода рассрочки ? Я вижу только минус - невозможность досрочного погашения без оплаты %. Из плюсов только то что оплата начинается со второго месяца - отсрочка первого платежа на месяц . извиняюсь если это вопрос уже поднимали , нонасколько выгодна рассрочка от монобанка по сравнению с погашением той же сумой (размером платежа) по обычной схеме ?я посчитал что 10000 грн на 6 мес 1,9%получилось 10000+(190*6)= 11140 грн всего и 1856 грн\ мес гурбоа при обычных 3,2% мес на остаток задолженности получилось то же самое +-10000+3,2%-1856 = XX+3,2%-1856 = YY+3,2%-1856 = ZZ +3,2%-1856 = ...так в чем выгода рассрочки ? Я вижу только минус - невозможность досрочного погашения без оплаты %. Из плюсов только то что оплата начинается со второго месяца - отсрочка первого платежа на месяц .

Покупка частями без комиссии. Обычная рассрочка с ежемесячной комиссией 1,9%. Покупка частями без комиссии. Обычная рассрочка с ежемесячной комиссией 1,9%. Bosstone Повідомлень: 1151 З нами з: 21.04.10 Подякував: 577 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 23:34 Bosstone написав: yama написав: извиняюсь если это вопрос уже поднимали , но

насколько выгодна рассрочка от монобанка по сравнению с погашением той же сумой (размером платежа) по обычной схеме ?

я посчитал что 10000 грн на 6 мес 1,9%

получилось 10000+(190*6)= 11140 грн всего и 1856 грн\ мес гурбо



а при обычных 3,2% мес на остаток задолженности получилось то же самое +-



10000+3,2%-1856 = X

X+3,2%-1856 = Y

Y+3,2%-1856 = Z

Z +3,2%-1856 = ...

так в чем выгода рассрочки ? Я вижу только минус - невозможность досрочного погашения без оплаты %. Из плюсов только то что оплата начинается со второго месяца - отсрочка первого платежа на месяц . извиняюсь если это вопрос уже поднимали , нонасколько выгодна рассрочка от монобанка по сравнению с погашением той же сумой (размером платежа) по обычной схеме ?я посчитал что 10000 грн на 6 мес 1,9%получилось 10000+(190*6)= 11140 грн всего и 1856 грн\ мес гурбоа при обычных 3,2% мес на остаток задолженности получилось то же самое +-10000+3,2%-1856 = XX+3,2%-1856 = YY+3,2%-1856 = ZZ +3,2%-1856 = ...так в чем выгода рассрочки ? Я вижу только минус - невозможность досрочного погашения без оплаты %. Из плюсов только то что оплата начинается со второго месяца - отсрочка первого платежа на месяц .

Покупка частями без комиссии. Обычная рассрочка с ежемесячной комиссией 1,9%. Покупка частями без комиссии. Обычная рассрочка с ежемесячной комиссией 1,9%.

при чем тут покупка частями ? я о Рассрочке говорю ! она не выгодна в чем ее смысл для клиента ? при чем тут покупка частями ? я о Рассрочке говорю ! она не выгодна в чем ее смысл для клиента ? Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html yama Повідомлень: 1119 З нами з: 12.08.17 Подякував: 1841 раз. Подякували: 179 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1411141214131414 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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