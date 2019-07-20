извиняюсь если это вопрос уже поднимали , но насколько выгодна рассрочка от монобанка по сравнению с погашением той же сумой (размером платежа) по обычной схеме ? я посчитал что 10000 грн на 6 мес 1,9% получилось 10000+(190*6)= 11140 грн всего и 1856 грн\ мес гурбо
а при обычных 3,2% мес на остаток задолженности получилось то же самое +-
10000+3,2%-1856 = X X+3,2%-1856 = Y Y+3,2%-1856 = Z Z +3,2%-1856 = ... так в чем выгода рассрочки ? Я вижу только минус - невозможность досрочного погашения без оплаты %. Из плюсов только то что оплата начинается со второго месяца - отсрочка первого платежа на месяц .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama написав:извиняюсь если это вопрос уже поднимали , но насколько выгодна рассрочка от монобанка по сравнению с погашением той же сумой (размером платежа) по обычной схеме ? я посчитал что 10000 грн на 6 мес 1,9% получилось 10000+(190*6)= 11140 грн всего и 1856 грн\ мес гурбо
а при обычных 3,2% мес на остаток задолженности получилось то же самое +-
10000+3,2%-1856 = X X+3,2%-1856 = Y Y+3,2%-1856 = Z Z +3,2%-1856 = ... так в чем выгода рассрочки ? Я вижу только минус - невозможность досрочного погашения без оплаты %. Из плюсов только то что оплата начинается со второго месяца - отсрочка первого платежа на месяц .
Покупка частями без комиссии. Обычная рассрочка с ежемесячной комиссией 1,9%.
yama написав:извиняюсь если это вопрос уже поднимали , но насколько выгодна рассрочка от монобанка по сравнению с погашением той же сумой (размером платежа) по обычной схеме ? я посчитал что 10000 грн на 6 мес 1,9% получилось 10000+(190*6)= 11140 грн всего и 1856 грн\ мес гурбо
а при обычных 3,2% мес на остаток задолженности получилось то же самое +-
10000+3,2%-1856 = X X+3,2%-1856 = Y Y+3,2%-1856 = Z Z +3,2%-1856 = ... так в чем выгода рассрочки ? Я вижу только минус - невозможность досрочного погашения без оплаты %. Из плюсов только то что оплата начинается со второго месяца - отсрочка первого платежа на месяц .
Покупка частями без комиссии. Обычная рассрочка с ежемесячной комиссией 1,9%.
при чем тут покупка частями ? я о Рассрочке говорю ! она не выгодна в чем ее смысл для клиента ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html