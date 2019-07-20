извиняюсь если это вопрос уже поднимали , но насколько выгодна рассрочка от монобанка по сравнению с погашением той же сумой (размером платежа) по обычной схеме ? я посчитал что 10000 грн на 6 мес 1,9% получилось 10000+(190*6)= 11140 грн всего и 1856 грн\ мес гурбо
а при обычных 3,2% мес на остаток задолженности получилось то же самое +-
10000+3,2%-1856 = X X+3,2%-1856 = Y Y+3,2%-1856 = Z Z +3,2%-1856 = ... так в чем выгода рассрочки ? Я вижу только минус - невозможность досрочного погашения без оплаты %. Из плюсов только то что оплата начинается со второго месяца - отсрочка первого платежа на месяц .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama написав:извиняюсь если это вопрос уже поднимали , но насколько выгодна рассрочка от монобанка по сравнению с погашением той же сумой (размером платежа) по обычной схеме ? я посчитал что 10000 грн на 6 мес 1,9% получилось 10000+(190*6)= 11140 грн всего и 1856 грн\ мес гурбо
а при обычных 3,2% мес на остаток задолженности получилось то же самое +-
10000+3,2%-1856 = X X+3,2%-1856 = Y Y+3,2%-1856 = Z Z +3,2%-1856 = ... так в чем выгода рассрочки ? Я вижу только минус - невозможность досрочного погашения без оплаты %. Из плюсов только то что оплата начинается со второго месяца - отсрочка первого платежа на месяц .
Покупка частями без комиссии. Обычная рассрочка с ежемесячной комиссией 1,9%.
yama написав:извиняюсь если это вопрос уже поднимали , но насколько выгодна рассрочка от монобанка по сравнению с погашением той же сумой (размером платежа) по обычной схеме ? я посчитал что 10000 грн на 6 мес 1,9% получилось 10000+(190*6)= 11140 грн всего и 1856 грн\ мес гурбо
а при обычных 3,2% мес на остаток задолженности получилось то же самое +-
10000+3,2%-1856 = X X+3,2%-1856 = Y Y+3,2%-1856 = Z Z +3,2%-1856 = ... так в чем выгода рассрочки ? Я вижу только минус - невозможность досрочного погашения без оплаты %. Из плюсов только то что оплата начинается со второго месяца - отсрочка первого платежа на месяц .
Покупка частями без комиссии. Обычная рассрочка с ежемесячной комиссией 1,9%.
при чем тут покупка частями ? я о Рассрочке говорю ! она не выгодна в чем ее смысл для клиента ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama написав:я о Рассрочке говорю ! она не выгодна в чем ее смысл для клиента ?
Скорее всего смысл в рассрочке будет человеку: у которого нет лимита по оплате частями или он уже занят (временно исчерпан); или нету кредитного лимита; или в магазине конкретный товар не идет в оплату частями; или если после покупки дорогого товара произошел какой либо финансовый форс мажор, нужны деньги обратно и при этом есть возможность перевести покупку в рассрочку, вернув таким образом деньги обратно на карту; если товар нужен срочно, например сломался холодильник 15к и нужен новый, а денег нет, и ОЧ тоже нет или она занята предыдущей покупкой; На мой взгляд рассрочка не так выгодна как оплата частями, но она по идее должна быть дешевле обычного кредита, тут надо высчитывать. Вероятно кому то она может пригодится, иначе ее бы убрали и не предлагали.