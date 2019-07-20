Додано: Суб 20 лип, 2019 22:28

извиняюсь если это вопрос уже поднимали , но

насколько выгодна рассрочка от монобанка по сравнению с погашением той же сумой (размером платежа) по обычной схеме ?

я посчитал что 10000 грн на 6 мес 1,9%

получилось 10000+(190*6)= 11140 грн всего и 1856 грн\ мес гурбо



а при обычных 3,2% мес на остаток задолженности получилось то же самое +-



10000+3,2%-1856 = X

X+3,2%-1856 = Y

Y+3,2%-1856 = Z

Z +3,2%-1856 = ...

так в чем выгода рассрочки ? Я вижу только минус - невозможность досрочного погашения без оплаты %. Из плюсов только то что оплата начинается со второго месяца - отсрочка первого платежа на месяц .

Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html