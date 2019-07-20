RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1412141314141415>
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 22:28

Re: Monobank

извиняюсь если это вопрос уже поднимали , но
насколько выгодна рассрочка от монобанка по сравнению с погашением той же сумой (размером платежа) по обычной схеме ?
я посчитал что 10000 грн на 6 мес 1,9%
получилось 10000+(190*6)= 11140 грн всего и 1856 грн\ мес гурбо

а при обычных 3,2% мес на остаток задолженности получилось то же самое +-

10000+3,2%-1856 = X
X+3,2%-1856 = Y
Y+3,2%-1856 = Z
Z +3,2%-1856 = ...
так в чем выгода рассрочки ? Я вижу только минус - невозможность досрочного погашения без оплаты %. Из плюсов только то что оплата начинается со второго месяца - отсрочка первого платежа на месяц .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
Повідомлень: 1116
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1837 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 22:32

  yama написав:извиняюсь если это вопрос уже поднимали , но
насколько выгодна рассрочка от монобанка по сравнению с погашением той же сумой (размером платежа) по обычной схеме ?
я посчитал что 10000 грн на 6 мес 1,9%
получилось 10000+(190*6)= 11140 грн всего и 1856 грн\ мес гурбо

а при обычных 3,2% мес на остаток задолженности получилось то же самое +-

10000+3,2%-1856 = X
X+3,2%-1856 = Y
Y+3,2%-1856 = Z
Z +3,2%-1856 = ...
так в чем выгода рассрочки ? Я вижу только минус - невозможность досрочного погашения без оплаты %. Из плюсов только то что оплата начинается со второго месяца - отсрочка первого платежа на месяц .

Покупка частями без комиссии. Обычная рассрочка с ежемесячной комиссией 1,9%.
Bosstone
 
Повідомлень: 1151
З нами з: 21.04.10
Подякував: 577 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 23:34

  Bosstone написав:
  yama написав:извиняюсь если это вопрос уже поднимали , но
насколько выгодна рассрочка от монобанка по сравнению с погашением той же сумой (размером платежа) по обычной схеме ?
я посчитал что 10000 грн на 6 мес 1,9%
получилось 10000+(190*6)= 11140 грн всего и 1856 грн\ мес гурбо

а при обычных 3,2% мес на остаток задолженности получилось то же самое +-

10000+3,2%-1856 = X
X+3,2%-1856 = Y
Y+3,2%-1856 = Z
Z +3,2%-1856 = ...
так в чем выгода рассрочки ? Я вижу только минус - невозможность досрочного погашения без оплаты %. Из плюсов только то что оплата начинается со второго месяца - отсрочка первого платежа на месяц .

Покупка частями без комиссии. Обычная рассрочка с ежемесячной комиссией 1,9%.

при чем тут покупка частями ? я о Рассрочке говорю ! она не выгодна в чем ее смысл для клиента ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
Повідомлень: 1116
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1837 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 00:46

  yama написав:я о Рассрочке говорю ! она не выгодна в чем ее смысл для клиента ?

Скорее всего смысл в рассрочке будет человеку:
у которого нет лимита по оплате частями или он уже занят (временно исчерпан);
или нету кредитного лимита;
или в магазине конкретный товар не идет в оплату частями;
или если после покупки дорогого товара произошел какой либо финансовый форс мажор, нужны деньги обратно и при этом есть возможность перевести покупку в рассрочку, вернув таким образом деньги обратно на карту;
если товар нужен срочно, например сломался холодильник 15к и нужен новый, а денег нет, и ОЧ тоже нет или она занята предыдущей покупкой;
На мой взгляд рассрочка не так выгодна как оплата частями, но она по идее должна быть дешевле обычного кредита, тут надо высчитывать. Вероятно кому то она может пригодится, иначе ее бы убрали и не предлагали.
Maksi2
 
Повідомлень: 23
З нами з: 18.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 08:02

Re: Monobank

  yama написав:так в чем выгода рассрочки ? Я вижу только минус - невозможность досрочного погашения без оплаты %.
Из-за невозможности достаточно погасить выгоды для рассрочки нет. Ну разве что снижение кредитной нагрузки в кредитной истории.

Если взять и сравнить у ПриватБанка Мгновенную рассрочку с кредиткой, то рассрочка выгодна до 3 месяцев, свыше выгоднее держать карту вне льготном периоде (сравнивал с учётом равномерного погашения).
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1080
З нами з: 08.03.18
Подякував: 27 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 10:55

Re: Monobank

уважаемые, нужно заплатить за покупку на чужую карту Мони с минимальным комиссом. У меня мони нет. Спс заранее.
alex lem
 
Повідомлень: 2163
З нами з: 25.12.08
Подякував: 100 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 10:56

  alex lem написав:уважаемые, нужно заплатить за покупку на чужую карту Мони с минимальным комиссом. У меня мони нет. Спс заранее.

IBox? Безнал?
Vorlon
 
Повідомлень: 7043
З нами з: 14.06.13
Подякував: 359 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 11:09

Vorlon безнал лучше.
alex lem
 
Повідомлень: 2163
З нами з: 25.12.08
Подякував: 100 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 11:18

  alex lem написав:Vorlon безнал лучше.

Раз уж безнал - нужно понять картами каких банков владеете.
Потому что многие сейчас берут мзу за исходящий п2п (и не в последнюю очередь благодаря моне)

По факту достаточно попросить владельца карты мони ссылку для пополнения карты и быть обладателем карты, с которой бесплатные исходящие п2п (кроме привата, аваля, пумб - это самые известные резиновые изделия №2).
curiousobro
 
Повідомлень: 2187
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 11:21

  alex lem написав: безнал лучше.

TAS2U, с карты Таси на Моню
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28767
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2302 раз.
Подякували: 3328 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1412141314141415>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22965)
21.07.2019 12:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.