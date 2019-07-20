curiousobro приват, абанк, пивденный.
Думаю завтра рабочий день, лучше надо просить их приватовскую карту. Первый раз тырнет-магазин присылает карту мони.Спонсором на комисах не охота выступать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 лип, 2019 11:40
curiousobro приват, абанк, пивденный.
Думаю завтра рабочий день, лучше надо просить их приватовскую карту. Первый раз тырнет-магазин присылает карту мони.Спонсором на комисах не охота выступать.
Додано: Нед 21 лип, 2019 12:29
абанк - с КДВ вроде норм вариант, после нового процессинга с универсалок начали тоже брать мзду по исходящие по отзывам с той ветки.
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