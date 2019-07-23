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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 лип, 2019 08:10
proftpd66 проверьте, єта тетка могла еще и карточку заблокировать сразу
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Vatsyk
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Додано: Сер 24 лип, 2019 08:32
Vatsyk написав:proftpd66
проверьте, єта тетка могла еще и карточку заблокировать сразу
Це мабуть їх славетний антифрод працює ;))
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Додано: Сер 24 лип, 2019 15:51
Подскажите, ОТ какой суммы моно блокирует перевод? И что можно сделать чтоб таки его получить?
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ringM57
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Додано: Сер 24 лип, 2019 17:43
ringM57 написав:
Подскажите, ОТ какой суммы моно блокирует перевод? И что можно сделать чтоб таки его получить?
обычно от 500 тыс. грн. за 2 месяца
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Bosstone
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