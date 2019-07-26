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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1415141614171418
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 08:10

proftpd66 проверьте, єта тетка могла еще и карточку заблокировать сразу
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 08:32

  Vatsyk написав:proftpd66 проверьте, єта тетка могла еще и карточку заблокировать сразу

Це мабуть їх славетний антифрод працює ;))
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 15:51

Re: Monobank

Подскажите, ОТ какой суммы моно блокирует перевод? И что можно сделать чтоб таки его получить?
ringM57
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 17:43

  ringM57 написав:Подскажите, ОТ какой суммы моно блокирует перевод? И что можно сделать чтоб таки его получить?

обычно от 500 тыс. грн. за 2 месяца
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 10:39

Re: Monobank

Сфігалі номер мобільного злетів?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 22:12

Питання до офіційного представника Універсал-Банка

Добрий день, прошу вибачення якщо такі питання вже звучали, але не знайшов правда відповіді. Підкажіть будь-ласка який ліміт на зачислення валюти на валютну карту фіз.особи без підтвердження документів (в день чи місяць) і який ліміт зняття валюти з карти Монобанка в кассі Універсал-Банка (в день, в місяць)? Дякую
sbork84
 
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