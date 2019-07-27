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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 лип, 2019 08:10
proftpd66 проверьте, єта тетка могла еще и карточку заблокировать сразу
Додано: Сер 24 лип, 2019 08:32
Це мабуть їх славетний антифрод працює ;))
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Додано: Сер 24 лип, 2019 15:51
Re: Monobank
Подскажите, ОТ какой суммы моно блокирует перевод? И что можно сделать чтоб таки его получить?
Додано: Сер 24 лип, 2019 17:43
Додано: Чет 25 лип, 2019 10:39
Re: Monobank
Сфігалі номер мобільного злетів?
Додано: П'ят 26 лип, 2019 22:12
Питання до офіційного представника Універсал-Банка
Добрий день, прошу вибачення якщо такі питання вже звучали, але не знайшов правда відповіді. Підкажіть будь-ласка який ліміт на зачислення валюти на валютну карту фіз.особи без підтвердження документів (в день чи місяць) і який ліміт зняття валюти з карти Монобанка в кассі Універсал-Банка (в день, в місяць)? Дякую
Додано: Суб 27 лип, 2019 10:08
sbork84, без документів в еквіваленті до 15 000 грн. Так мені в Тасі говорили.
Додано: Нед 28 лип, 2019 08:09
Re: Monobank
только что успел пополнить один телефон, а второй уже нет - "проверьте интернет соединение " и " щось пышло не так" В приложение не заходит. Вчера вечером были проблемы с оплатой картой у многих людей с другого форума.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 28 лип, 2019 08:49
Re: Monobank
касса розетки вечером слету грит карты мони не работают с обеда.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Нед 28 лип, 2019 08:57
Re: Monobank
вчора було "велике" оновлення додатку ... на огризку навіть перестав злітати тачІД для моно ... може тут зарито проблему ??? оновіть додатки
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