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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 лип, 2019 09:55
Re: Monobank
stas_rst, у мене якраз після оновлення, дуже довго заходить в додаток.
Додано: Нед 28 лип, 2019 16:13
Додано: Нед 28 лип, 2019 16:49
у мене все заходить, проте пропали на ранок усі операції за вчора ... тобто вчора по балансу карти списало суму покупок, операції відобразило в історії, КБ в смс прийшло.
На ранок сьогодні - в історії операцій за вчора, окрім виведеного кишмишу, зіроу ... мабуть напильником допрацьовують додаток ... чекаю понеділка
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