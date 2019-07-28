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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1416141714181419
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 09:55

Re: Monobank

stas_rst, у мене якраз після оновлення, дуже довго заходить в додаток.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 16:13

  Мизантрóп написав:
  yama написав:Вчера вечером были проблемы с оплатой картой у многих людей с другого форума.
касса розетки вечером слету грит карты мони не работают с обеда.


Закончился депозит в мсп?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 16:49

  Zochan написав:stas_rst, у мене якраз після оновлення, дуже довго заходить в додаток.

у мене все заходить, проте пропали на ранок усі операції за вчора ... тобто вчора по балансу карти списало суму покупок, операції відобразило в історії, КБ в смс прийшло.
На ранок сьогодні - в історії операцій за вчора, окрім виведеного кишмишу, зіроу ... мабуть напильником допрацьовують додаток ... чекаю понеділка
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 07:58

Re: Monobank

Добрый день.Вчера в воскресенье пробовал поднять кредитный лимит,ответили,что на данный момент такой возможности нет. Есть ли смысл сегодня в будний день отправлять запрос? Может таки нальют немного? Кто то пробовал?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 08:07

  _PORT_UA написав:Добрый день.Вчера в воскресенье пробовал поднять кредитный лимит,ответили,что на данный момент такой возможности нет. Есть ли смысл сегодня в будний день отправлять запрос? Может таки нальют немного? Кто то пробовал?

Если вчера не дал - почему вы думаете что даст сегодня? Выходной или рабочий день не имеет значения. Они уже получили ваш рейтинг и имеют картину по вам исходя из вашего пользования картой. Со вчерашнего дня ничего не поменялось. Так что и сегодня получите отлуп. Раньше чем через месяц моню трогать теперь не стоит.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 09:44

Flamingo ,эх все верно. В суппорта мне то же самое сказали.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:58

  _PORT_UA написав:Flamingo ,эх все верно. В суппорта мне то же самое сказали.

Однажды у меня был отказ, а дня через 3 налили.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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